OnePlus'tan 144Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 9000 mAh Bataryası Var

OnePlus, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Turbo V olarak isimlendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağalyacak. Telefon ayrıca dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Turbo V'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1

128GB / 256GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 80W

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo V'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 8 GB LPDDR5X RAM'E sahip akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OnePlus Turbo V Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Turbo V'nin 2026 yılının ocak ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Akıllı Telefonun global sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.