Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy A07'nin 4G sürümünü satışa sunmuştu. Şirket, Galaxy A07'nin 5G sürümünü tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce Geekbench testinde ortaya çıkan Galaxy A07 5G bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung Galaxy A07 5G, Brezilya'daki sertifikasyon belgelerinde ortaya çıktı. Bu belgelerde yer alan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Samsung Galaxy A07 4G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği tercih edilmişti. 5G sürümde de 25W şarj hızı görebiliriz.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Geekbench testinde ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A07 4G'de ise sekiz çekirdekli Mediatek Helio G99 mevcut.

Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun ekran özelliklerine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak 4G sürümde 6,7 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, PLS LCD ekran ve yaklaşık 262 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Uygun fiyatlı telefon Galaxy A07 5G'nin fiyat etiketi ile ilgili henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Samsung Galaxy A07 4G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy A07'nin 5G sürümü de benzer bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy A07 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy A07 5G'nin aralık ayının sonunda veya ocak ayının başında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Ucuz Android telefon Samsung Galaxy A07 4G, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.