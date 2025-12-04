Tank Gibi Sağlam Tablet Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip
OneRugged M82A'nın özellikleri belli oldu. Çok dayanıklı olan bu tablet, 16 GB RAM ve 512 GB SSD dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OneRugged M82A 8 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Tablette 16 GB RAM, 43.32 Wh batarya kapasitesi ve 48W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- OneRugged M82A'nın fiyatı henüz belli değil.
Dayanıklılığıyla öne çıkan tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. OneRugged, M82A isimli yeni bir tablet tanıttı. Bu tanıtımla beraber tabletin teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Tablet yüskek depolama alanı, gelişmiş soğutma teknolojisi ve güçlü Intel işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
OneRugged M82A Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel
- Ekran Parlaklığı: 550 nit
- İşlemci: 12. Nesil Intel Core i5-1235U veya i7-1255U seçenekleri
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
- RAM: 16 GB LPDDR4
- Depolama: 512 GB'a kadar SSD
- Batarya Kapasitesi: 43.32 Wh
- Hızlı Şarj: 48W
- Boyutlar: 236,8 x 155,8 x 22,6 mm
- Ağırlık: 850 gram
- Dayanıklılık Sertifikaları: MIL-STD-810H (askeri dayanıklılık standartları) / IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık)
- Bağlantı Seçenekleri: USB-C portu, USB-A portu, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası ve RJ45 portu
8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OneRugged M82A, 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 550 nit maksimum parlaklık sunuyor. 236,8 x 155,8 x 2,.6 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında olan tablet askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Tablet -20 derece ile 60 derece arasındaki sıcaklıklarda bile sorunsuz şekilde çalışabiliyor.
OneRugged M82A'da IP67 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. İşlemci tarafında 12. nesil Intel Core i5-1235U ve i7-1255U seçenekleri bulunuyor. 16 GB LPDDR4 RAM'e sahip olan tablet, 512 GB'a kadar SSD depolama seçenekleri sunuyor.
Yoğun iş yüklerinde bile yüksek performans sağlayan cihazın ekran kartı tarafında Intel Iris Xe yer alıyor. Tablette ayrıca aktif soğutma teknolojisi de mevcut. Bu teknoloji tabletin uzun süreli kullanımda bile serin kalmasına yardımcı oluyor. Böylece her zaman üst düzey bir deneyim sağlanıyor.
43.32 Wh batarya kapasitesine sahip olan tablet 48W kablolu hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Kalem desteğine sahip olan tablette USB-C portu, USB-A portu, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası ve RJ45 portu bulunuyor. Parmak izi sensörü ve barkod tarayıcı modülü beraber gelen cihaz Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC teknolojilerini de destekliyor.