Tank Gibi Sağlam Tablet Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Dayanıklılığıyla öne çıkan tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. OneRugged, M82A isimli yeni bir tablet tanıttı. Bu tanıtımla beraber tabletin teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Tablet yüskek depolama alanı, gelişmiş soğutma teknolojisi ve güçlü Intel işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OneRugged M82A Özellikleri

Ekran Boyutu: 8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Parlaklığı: 550 nit

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i5-1235U veya i7-1255U seçenekleri

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB LPDDR4

Depolama: 512 GB'a kadar SSD

Batarya Kapasitesi: 43.32 Wh

Hızlı Şarj: 48W

Boyutlar: 236,8 x 155,8 x 22,6 mm

Ağırlık: 850 gram

Dayanıklılık Sertifikaları: MIL-STD-810H (askeri dayanıklılık standartları) / IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık)

Bağlantı Seçenekleri: USB-C portu, USB-A portu, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası ve RJ45 portu

8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OneRugged M82A, 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 550 nit maksimum parlaklık sunuyor. 236,8 x 155,8 x 2,.6 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında olan tablet askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Tablet -20 derece ile 60 derece arasındaki sıcaklıklarda bile sorunsuz şekilde çalışabiliyor.

OneRugged M82A'da IP67 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. İşlemci tarafında 12. nesil Intel Core i5-1235U ve i7-1255U seçenekleri bulunuyor. 16 GB LPDDR4 RAM'e sahip olan tablet, 512 GB'a kadar SSD depolama seçenekleri sunuyor.

Yoğun iş yüklerinde bile yüksek performans sağlayan cihazın ekran kartı tarafında Intel Iris Xe yer alıyor. Tablette ayrıca aktif soğutma teknolojisi de mevcut. Bu teknoloji tabletin uzun süreli kullanımda bile serin kalmasına yardımcı oluyor. Böylece her zaman üst düzey bir deneyim sağlanıyor.

43.32 Wh batarya kapasitesine sahip olan tablet 48W kablolu hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Kalem desteğine sahip olan tablette USB-C portu, USB-A portu, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası ve RJ45 portu bulunuyor. Parmak izi sensörü ve barkod tarayıcı modülü beraber gelen cihaz Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC teknolojilerini de destekliyor.