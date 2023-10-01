Opel Corsa Elektrik İçin Türkiye Satış Tarihi Verildi!

Modern şekilde tasarlanmış ufak şehir aracı yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik için bugün resmi Türkiye satış tarihi verildi.

Yeni Opel Corsa'nın yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör’ünü ve Opel’in yeniden tasarlanan “Şimşek” logosunu tek bir ögede birleştiriyor.

Siyah Vizör, Corsa’nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor. Yeni “Şimşek” logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

Yeni Corsa ile ilk kez sunulan ‘’Grafik Gri’’ gövde rengi de, aracın gösterişli biçimde parlamasına sebep oluyor.

Aracın Tüm Özellikleri

Yeni Opel Corsa’nın iç mekanı birçok yeni özellik barındırıyor. Yeni koltuklar, direksiyon simidi, E-toggle ve yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde sürücü ve yolculara konforlu bir alan sunuyor.

Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, daha entegre bir kokpit deneyimi için gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine ve yapay zeka (AI) özelliklerine sahip.

Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi, yeni Corsa’da da kendini gösteriyor. Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inç’lik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getirildi.

İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor.

Yeni Opel Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik de ekim ayı içinde satışa sunulacak. Yeni Opel Corsa Elektrik 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabiliyor.

Ayrıca anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüsüne her an üstün sürüş keyfi yaşatıyor.

Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor. Elektrikli modele ek olarak yeni Opel Corsa’nın içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarının da eş zamanlı olarak ülkemize ulaşması bekleniyor.

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