Opel Mokka-e Elektrikli Otomobili Türkiye'de Satışa Sunuldu
Opel'in 2022 model Mokka-e otomobili, bir yıllık şarj hediyesiyle birlikte Türkiye'de satışa sunuldu. İşte özellikleri ve fiyatı!
Avrupa'da satışa sunulmasının ardından uzun süredir Türkiye için beklenen Opel Mokka-e elektrikli aracı, artık ülkemiz yollarında yerini alacak.
Opel Mokka-e aracı markanın İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Antalya'da bulunan satış mağazalarında kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.
Opel Mokka-e Teknik Özellikleri ve Fiyatı
Lansmana özel bir yıllık şarj hediyesiyle birlikte sunulan Opel Mokka-e, 136 PS güç ve 260 Nm torka sahip 50 kWh'lik elektrikli motoruyla dikkat çekiyor. Araç, normal moddayken 327 kilometreye kadar menzil kapasitesine sahip.
0'dan 100 km/h hıza 9,2 saniyede çıkan Mokka-e'nin maksimum 150 km/s hız değeri bulunuyor. 100 kW hızlı şarjı destkeleyen araç, 30 dakikalık bir şarj süresinde %80'e varan batarya doluluk değerine ulaşabiliyor.
Acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, aktif şerit takip sistemi, 180 derece panaromik geri dönüş kamerası ve trafik işaret takip sistemi bulunan Mokka-e, sürüş güvenliği konusunda sürücüsüne büyük rahatlık sağlıyor.
Öte yandan aracın dikkat çeken özellikleri arasında Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi ve şerit ortalama yer alıyor.
Opel Mokka-e fiyatı, 1 yıllık şarj hediyesilye birlikte 909.900 TL'den başlıyor.
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