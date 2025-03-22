Ami'nin Amcaoğlu: Opel Rocks Yenileniyor!

Opel kompakt elektrikli otomobili Rocks için yenileme operasyonuna gidiyor. Markanın büyük şehirler için ürettiği küçük otomobili Rocks yenilenen teknolojisiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Otomobil size çok yabancı gelmeyecektir zira Citroen Ami ile amcaoğlu sayılırlar. Peki yenilenen Opel Rocks kullanıcılarına neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Opel Rocks Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Citroen Ami'yi temel alan Opel Rocks 2025 yılı için yeniliyor. Tüketicilerin karşısına yeni bir yüz ve teknoloji ile çıkmak isteyen otomobil aslında 4 tekerlekli bir bisiklet olarak resmi kayıtlara geçmekte. Özellikle İstanbul gibi büyük ve kalabalık şehirlerde A noktasından B noktasına zahmetsiz bir şekilde gidip sorunsuzca park etmenizi temel alan otomobil tamamen plastik bir gövdeye sahip ve bu gövde parçaları istediğiniz gibi değiştirilebiliyor.

Makyaj operasyonu ile birlikte otomobilin ön yüzünde bazı değişiklikler yapılmış. Karakteristik ön tasarımında bir tamamlayıcı olarak siyah renk kullanılan otomobilin hemen ortasına bir Opel logosu yerleştirildi. Bunun dışında büyük bir değişiklik bulunmayan dış gövde de tavan ve jantların siyah renk ile geleceğini bildirelim. Marka bu değişiklik ile otomobile dinamik bir ruh katmayı hedefliyor.

Otomobile eklenen panaromik cam tavan ile birlikte iç mekandaki sıkışık hava giderilip daha ferah ve konforlu bir alan hedeflenmiş. Cam tavan herhangi bir elektrik tertibatına sahip değil. Bu sebeple tavan açılmıyor. İki adet kapıya sahip olan otomobil önceki versiyonu gibi zıt yönlere açılan kapılara sahip. Bu aslında aynı kapıyı hem sağ hem de solda kullanmanıza olanak tanıyan bir tasarım hilesi. Bu sayede otomobilin üretimindeki kalıp maliyetini azaltabiliyor ve aracın fiyatını daha düşük tutabiliyorsunuz.

Arka tarafta büyük bir değişiklik bulunmasa da Opel logosunun yer aldığı siyah bölümün hemen üstünde camda ROCKS damgası yer alıyor. İç mekanda ise konfor arttırıcı hamlelerde bulunulmuş. Multimedya sistemi, USB portuna sahip bir akıllı telefon tutacağı yer alırken bunun yanında araçtaki tüm bağlantıyı kontrol edebileceğiniz MyRocks Switch özelliği direksiyonda yer alıyor.

Opel Rocks Türkiye'de Satılıyor Mu?