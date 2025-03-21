Seat'tan İlginç Karar! Sadece İçten Yanmalı Modellere...

Avrupalı otomobil üreticileri için ciddi anlamda zor zamanlar yaşanıyor. Özellikle Çinlilerin piyasaya hızlı bir giriş yapmasıyla birikte elektrikli otomobil trendine geç kalan markalar pek çok farklı strateji izleme karar verdi. Bazı markalar sadece elektrikli otomobillere yoğunlaşma kararı alırken bazılarıysa bu trendin iktisadi olmadığını belirterek içten yanmalılara odaklanmaya devam etti. Seat'ta bu konuda farklı bir karar aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Seat Elektrikli Otomobil Üretmeyi Düşünmüyor!

Volkswagen Grubu içerisinde yer alan Seat markasının adını eskisi kadar duymuyoruz. Zira şirket Cupra modelini bir marka olarak öne sürmeye başlayınca Cupra olarak yoluna devam eden Seat bir önceki dönemlerine göre daha agresif otomobiller ile tüketicilerin karşısına çıktı. Volkswagen Grubu içerisinde yaşanan yaprak dökümünden büyük bir oranda etkilenmese de Seat'ında kendine bir yol çizmesi gerekiyordu.

Bu noktada Seat'ın CEO'su Wayne Griffiths geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Buna göre markanın elektrikli otomobillere odaklanması gelecek için faydadan çok zarar getirmekte. Seat dinamiklerinin şu anda elektrikli otomobillerden ziyade içten yanmalı otomobillere daha uygun olduğu belirtildi. Bu doğrultuda markanın uzunca bir süre daha ana odak noktasında içten yanmalı modellerin olacağı kesinleşmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklamanın devamında Griffiths "Kâr edemeyeceğimiz projelere yatırım yapamayız. Şu anda bataryalar, kilowatt-saat başına 100 dolarlık bir maliyete sahip. Sadece bu bile modellerin kâr edilebilirliğini kısıtlıyor. Bu nedenle fiyatların 70, hatta 60 dolar civarına düşmesini beklemek zorundayız." ifadelerine yer verdi. Ancak bu noktada Avrupa Birliği kurallarını hatırlatmamız gerekiyor. Zira AB 2035 yılı itibariyle içten yanmalı modellerin satışını yasaklayacak.

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