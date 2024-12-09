OpenAI'den 12 Günlük Canlı Yayın Maratonu: Yeni Yapay Zeka Özellikleri Açıklanacak

OpenAI CEO’su Sam Altman, 5 Aralık’tan itibaren 12 gün boyunca sürecek bir dizi canlı yayın etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Her gün yeni yapay zeka araçları ve özelliklerini tanıtacaklarını belirten Altman, etkinliklerin hafta içi yapılacağını açıkladı. İlk yayın bugün TSİ 23:30’da başladı.

Altman X üzerinden yaptığı paylaşımda gelişmeyi şöyle duyurdu:

Harika şeyler paylaşacağız, umarım keyif alırsınız! Mutlu Noeller!

Etkinliklerde hem büyük yenilikler hem de sürpriz küçük güncellemeler tanıtılacak.

Text-to-Video Aracı: Sora AI Geliyor

OpenAI’nin metinden video üretme aracı "Sora AI" ismiyle geliyor. Bu özelliğe ilişkin ilk bilgilendirme Şubat ayında yapılmıştı. O zamandan bu yana sayısız test sürecinden geçen yeni yapay zeka aracının yıl sonundan önce görücüye çıkması bekleniyordu.

Eski OpenAI CTO’su Mira Murati, bu aracı daha güvenli ve etkili hale getirmek için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.

Öte yandan, Noel yaklaştığından ChatGPT aracında bu temadan eklentiler yapılacak.

OpenAI, Zürih'e Ofis Açacak

OpenAI, Avrupa’daki varlığını güçlendirmek üzere bir adım atarak Zürih’te yeni bir ofis açacağını da duyurdu. Şirket, Dublin, Londra, Paris ve Brüksel’in ardından beşinci Avrupa ofisini açarak kıtada hızla büyüyen yapay zeka düzenlemelerine çok daha yakın konumda durmak istiyor.

OpenAI’nin Araştırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Chen, Zürih'in önemli bir nokta olduğunu ve teknolojik bir merkez olarak yükselişine dikkat çekti.