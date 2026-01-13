OpenAI'dan AirPods'a Rakip Olacak ChatGPT Destekli Kulaklık Geliyor

OpenAI, Eylül 2026'da tanıtması beklenen yeni kulaklığı ile Apple, Samsung, Sony, Xiaomi ve JBL gibi üreticilere rakip olmaya hazırlanıyor. Kod adı "Sweetpea" olan cihaz, Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive'ın liderliğindeki bir ekip tarafından geliştiriliyor ve ChatGPT entegrasyonu ile dikkat çekmesi bekleniyor.

OpenAI'ın Yeni Kulaklığı iPhone'u Yapay Zeka ile Yönetecek

ChatGPT'yi sadece bir araçla sınırlamak istemeyen OpenAI, bu teknolojiyi hayatımızın her noktasına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, geçtiğimiz yılın başında uzun yıllar Apple'da baş tasarımcı olarak görev yapan Jony Ive'ın kurduğu io Products'ı 6.5 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Böylelikle MacBook Air ve iPod başta olmak üzere pek çok Apple ürününde imzası bulunan Jony Ive da OpenAI'ın bir çalışanı oldu ve şirketin "gelecek vizyonunu" hayata döndürmek için çalışmalara başladı. Buna göre bu ortaklığın ilk ürünü ise bir kulaklık olacak.

Aslında OpenAI'ın ilk planı yine ChatGPT entegrasyonu sunan bir kalem ile karşımıza çıkmaktı. Ancak AirPods'ların çıkışında da imzası bulunan Ive, CEO Sam Altman'ı doğru ürünün kulaklık olduğuna ikna etmeyi başardı.

Sweetpea kod adlı cihazla ilgili bilgilerimiz şimdilik kısıtlı. Ancak birkaç detay şimdiden sızmış durumda. Örneğin kulaklığın tıpkı akıllı telefonlardaki gibi 2 nm bir işlemci ile geleceğini biliyoruz. Buna ek olarak çıkış tarihinin Eylül 2026 olacağını da biliyoruz.

Şu ana kadar 2 nm işlemci geliştirmeyi başaran tek şirket Exynos 2600 ile Samsung. Eğer çip dünyasında beklenmedik bir atılım olmazsa OpenAI'ın söz konusu işlemci için Samsung ile çalışması bekleniyor. Jony Ive'ın kişisel nedenlerinden midir bilinmez ama OpenAI'ın hedefinde ise Apple var.

Sweetpea, uygun fiyatlı bir kulaklık olmayacak. Onun yerine premium özellikler ve ChatGPT entegrasyonu ile AirPods'a rakip olacak. Hatta iPhone'a bağlanarak Siri komutları verebileceği de gelen iddialar arasında.

OpenAI'ın kulaklığı sadece teknik özellikler değil, tasarım olarak da iddialı olacak. "Daha önce görülmemiş" benzersiz bir tasarıma sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Ancak elimizde nasıl görüneceğine dair bilgi yok.

OpenAI'ın 2028'in son çeyreğine kadar toplamda 5 farklı cihaz tanıtması bekleniyor. Bunlardan hangilerinin başarılı olacağı ise şimdilik belirsiz.