OpenAI Çalışanları Ayaklandı: Yönetim Kurulunu İstifaya Çağırdı!

Bildiğiniz üzere OpenAI, şirketin kurucu isimlerinden Sam Altman'ı işten çıkardı. Hemen ardından Greg Brockman da istifa etti. Tartışmalar sürerken Microsft, Sam Altman ve Greg Brockman'ı işe aldı. Şimdi ise OpenAI çalışanları yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

Sam Altman ve Greg Brockman'ın Microsoft ile anlaşmasının ardından OpenAI'a geri dönmeyecekleri kesinleşince ortalık iyice karıştı. OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a