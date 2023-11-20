OpenAI Çalışanları Ayaklandı: Yönetim Kurulunu İstifaya Çağırdı!

Bildiğiniz üzere OpenAI, şirketin kurucu isimlerinden Sam Altman'ı işten çıkardı. Hemen ardından Greg Brockman da istifa etti. Tartışmalar sürerken Microsft, Sam Altman ve Greg Brockman'ı işe aldı. Şimdi ise OpenAI çalışanları yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

Microsoft'a Geçebileceklerini Söylediler!

Sam Altman ve Greg Brockman'ın Microsoft ile anlaşmasının ardından OpenAI'a geri dönmeyecekleri kesinleşince ortalık iyice karıştı. OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a — Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023

Mektupta yönetim kuruluna karşı çok sert bir tepki vardı. Çalışanlar yönetim kuruluna OpenAI'I denetlemekten aciz olduklarını söylediler. Dünyaya yayılan yapay zekâ güvenliği ve yönetimi konusundaki çalışmalarını aldıkları kararlarla tehlikeye attıklarını söylediler.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamını istifaya çağırarak Sam Altman ile Greg Brockman'ı yeniden göreve getirmelerini istediler. Eğer istedikleri olmazsa Microsoft'a geçebileceklerini açıkça yazdılar.

Hatta Microsoft'un OpenAI çalışanları için poziyon güvencesi verdiğini bile belirttiler. Mektubun altına izma atanların arasında Sam Altman'ın yerine geçici olarak atanan Mira Murati'nin de olması, şirket içindeki sorunların pek de küçük olmadığını gösteriyor.

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