OnePlus'tan Yeni Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

OnePlus 16T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 16T'nin işlemcisi ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu sayede çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecek.

OnePlus 16T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus 16T'de Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 isimli bir işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, sekiz çekirdekten oluşacak. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5'te 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 henüz tanıtılmadığı için oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16T'de en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz bir şekilde yapılabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi daha önce OnePlus 15T, OnePlus 15, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

OnePlus 16T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16T'nin 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15T, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak 15T satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. OnePlus 16T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus 16T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15T için 4.299 yuan (29.525 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. OnePlus 16T'nin serinin bir önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4.350 yuan (29.877 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 60 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus 16T'nin işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecek.