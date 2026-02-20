ChatGPT Sizi Uyurken Bile İzleyecek! İşte Şirketin Evinize Girmek için Kullanacağı Yöntem

OpenAI, donanım dünyasına sessiz sedasız bir adım atmaya hazırlanıyor. The Information'ın haberine göre şirketin piyasaya süreceği ilk ürün, Apple'ın efsanevi tasarım direktörü Jony Ive'ın imzasını taşıyan yapay zeka destekli bir akıllı hoparlör olacak.

OpenAI'ın İlk Ürünü Kameralı Akıllı Hoparlör Olacak

Kasım 2022'de ChatGPT ile hayatımıza giren OpenAI, bir süredir evimize de girmeye çalışıyor. Şirket bu doğrultuda geçtiğimiz mayıs ayında efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive'ın kurduğu io isimli bir şirketi yaklaşık 6,5 milyar dolar (yaklaşık 284,9 milyar TL) karşılığında satın aldı. O günden bu yana sessizliğini koruyan OpenAI'ın Ive ve şirketini nasıl koruyacağı merak konusydu. Şimdi ise şirketin planlarına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre OpenAI'ın ilk ürünü bir AirPods rakibi bir kulaklık değil, HomePod gibi bir Bluetooth hoparlör olacak. Şirkete yakın kaynaklar cihazın 200 ile 300 dolar arasında arasında satılacağını gösteriyor. Bu da ortalama 9 bin ile 13 bin TL arası bir fiyatlandırma anlamına geliyor. OpenAI'ın gizemli hoparlörünü rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özellik ise içinde barındırdığı kamera. Bu kamera sayesinde hoparlör yalnızca ses komutlarına yanıt vermekle kalmayacak.

OpenAI Hoparlörünün Kamerası Ne İşe Yarıyor?

Kadaraja giren objeler ile kişileri tanıyabilecek ve hatta Face ID benzeri bir yüz tanıma teknolojisi ile kimlik doğrulama yapabilecek. Bu sayede herhangi birinin sizin ChatGPT hesabınızı kullanarak işlem yapmasının önüne geçilecek. Bildiğiniz üzere ChatGPT kısa süre önce ajan modu adı altında kişisel asistan özellikleri kazandı. Yani artık sadece sorularınızı yanıtlamakla kalmıyor sizin yerinize bazı işleri de yapabiliyor. Alışveriş de bunlardan biri ve GPT bunu yapabilmek adına kullanıcılarının kredi kartı bilgilerine sahip.

Bu nedenle biyometrik düzeyde Face ID kadar etkili bir güvenlik önlemi barındırması oldukça iyi. Ne yazık ki söz konusu hoparlörün çıkış tarihi ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz. Tahminler 2027'yi gösteriyor Ancak OpenAI'ın adeta bir salgın hastalık hızı ile yayıldığını düşünürsek gelmesi pek de şaşırtıcı olmaz. Yine de siz evinizin ortasına sizi duyabilen ve görebilen bir yapay zeka aracı koymadan önce bir kez daha düşünün. Ancak ne kadar direnirseniz direnin bazı şeylerden kaçış yok.

OpenAI da bu "şeylerden" biri olmaya kararlı. Bu nedenle şirket halihazırda hoparlör dışı ürünler üzerinde de çalışıyor. Size halihazırda üzerine çalışılan kulaklıktan bahsettik. Buna ek olarak akıllı gözlük ve lamba gibi ürünler de geliştirme aşamasında. Bunlardan hangisinin akıllı telefonların yerini alacak olan "geleceğin teknolojisi" olacağı ise şimdilik bilinmiyor.