Çip Krizi ChatGPT'yi de Vurdu! Yeni Modelin Üstüne Soğuk Su İçebiliriz

OpenAI CEO'su Sam Altman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yüz binlerce GPU çipine ihtiyaç duyduklarını ve bu eksiklik nedeniyle ChatGPT-4.5'in genel kullanıma açılmasının gecikeceğini duyurdu.

Peki GPU'lar neden bu kadar önemli ve OpenAI bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyor?

GPU'lar (Grafik İşlem Birimleri), yapay zeka modellerini eğitmek, devasa veri kümelerini işlemek ve karmaşık hesaplamalar yapmak için kritik öneme sahip.

CPU'lardan (Merkezi İşlem Birimi) farklı olarak, GPU'lar veriyi aynı anda işleyebiliyor ve bu da AI'ın matris operasyonları için ideal bir ortam sağlıyor.

OpenAI gibi şirketler bu çipler olmadan yeni modeller geliştiremiyor veya mevcutlarını güncelleyemiyor.

Yüz Binlerce GPU Satın Alındı

OpenAI'ın çip krizine ilişkin uzun vadeli planı kendine ait çipler üretmek. Sam Altman, GPT-4.5'in yeni bir benchmark rekoru kırmayacağını ancak farklı bir zeka türü sunduğunu ve daha önce hissetmediği bir büyüye sahip olduğunu söylüyor. Ancak bu büyü, yüksek maliyetler ve teknik zorluklarla geliyor.

Sam Altman, açıklamasında "yüz binlerce GPU’nun yolda olduğunu" ve bu çipleri en kısa sürede sistemlerine entegre edeceklerini belirtti. Ancak bu çipleri temin etmek, marketten yazıcı mürekkebi almak kadar kolay değil.

ChatGPT-4.5 Şimdilik Sadece 'Pro' Kullanıcılar İçin

NVIDIA'nın ürettiği bu çipler, AI patlaması nedeniyle son yıllarda altın değerinde. Hatta NVIDIA'nın hisseleri son 5 yılda %1.749 değer kazanarak Wall Street'in gözdesi haline geldi.

Altman, NVIDIA'ya bağımlılıktan kurtulmak ve envanter dalgalanmalarını önlemek için bu yönde adımlar attıklarını ima etti. Bu sırada şirket üst modeli yalnızca Pro planı sahibi kullanıcılarına verecek.

Pro plan, aylık 200 dolardan erişime açılıyor.