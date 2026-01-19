Uzmanlar Uyardı: ChatGPT'nin Geliştiricisi OpenAI 18 Ay İçinde Meteliksiz Kalabilir

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın 2027 ortasında parasız kalabilir. New York Times'ın yayınladığı bir rapora göre halihazırda nakit sıkıntısı çeken şirket, 18 ay içinde iflasın eşiğine gelebililir. Peki böyle bir şey gerçekten de mümkün mü? 900 milyon civarı aktif kullanıcısı bulunan bir platform nasıl batar? İşte detaylar!

OpenAI Parası Bitebilir

2015 yılında yapay zeka teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulan OpenAI, Kasım 2022'de ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle bir anda dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi. ChatGPT kısa süre içerisinde yüz milyonlarca insana ulaştı ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir yapay zeka çılgınlığının fitilini ateşledi.

Peki ya tüm bu gelişmelere rağmen, mevcut yapay zeka yatırımlarının aslında sürdürülebilir olmadığını söylesek? Analistler, OpenAI'ın 2027 yılının ortalarına kadar nakitinin tükenebileceğini, hatta şirketin önümüzdeki 18 ay içinde iflasla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Üstelik bunlar gerçekleşme olasılığı düşük senaryolar değil. Yapay zeka operasyonlarını sürdürmenin oldukça maliyetli olduğu bilinen bir gerçek.

OpenAI gibi şirketler, ChatGPT benzeri yapay zeka modellerini çalıştırmak için veri merkezi adı verilen kapsamlı bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. Bu veri merkezlerini yapay zeka teknolojisinin beyni olarak düşünebilirsiniz. Sorduğunuz en basit soru bile bu merkezlerde işlenir, yanıtı hesaplanır ve size ulaştırılır. Ancak söz merkezleri kurmak için son derece güçlü GPU'lar, büyük kapasiteli HBM bellekler, yüksek miktarda elektrik ve çok daha fazlası gerekiyor.

OpenAI, ChatGPT ve diğer modellerinde kullanacağı veri merkezleri için halihazırda milyarlarca dolar yatırım yapmış durumda. Ancak bu buz dağının sadece görünen yüzü. CEO Sam Altman'a göre şirketin planladığı veri merkezleri için 1.4 trilyon dolarlık bir harcama hedefi bulunuyor. Problem ise tam olarak burada başlıyor. Söz konusu veri merkezleri o kadar fazla yatırım gerektiriyor ki şu an kimse yapay zeka teknolojilerinden para kazanamıyor.

OpenAI, aylık fiyatı 200 dolar olan ChatGPT Pro abonelerinden bile doğru düzgün kar edemiyor. CEO Sam Altman'ın bu sorunu çözmek için bulduğu plan ise oldukça "yaratıcı" bir çözüm olan reklam göstermek. Ancak doğrudan ya da yanıtlara gizlenmiş reklam gösterimi de kullanıcıları rakiplere kaçırma riski barındırıyor. Bu olmasa bile uzmanlar şirketin yeterince fark yaratacak kadar gelir elde etmesini beklemiyor. Belirtmekte fayda var ki buradaki sorun OpenAI'ın para kazanamaması değil, harcamalarının kazancına kıyasla çok büyük olması.

OpenAI'ın hedegi 2030 yılına kadar kârlı bir şirkete dönüşmek. Ancak mevcut durum ile bu imkansıza yakın. Bain & Company raporuna göre en iyi senaryoda bile Sam Altman'ın kapatması gereken 800 milyar dolarlık bir açık bekleniyor. Anlayacağınız buradaki sorun teknolojinin başarısı değil, ekonomik sürdürülebilirlik. OpenAI, şu anda Microsoft gibi yatırımcılardan aldığı paralar ile bir servet harcıyor. Ancak şirket vaatlerini yerine getiremezse bu yatırımcıların Altman'ın arkasında durması beklenmiyor. Şirket bu senaryonun gerçekleşmesi için son ana kadar yatırım almaya devam edecek