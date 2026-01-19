ChatGPT'nin Geliştiricisinden Yeni Araç! Bu Olmadan Yapamayacaksınız

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni bir yapay zeka destekli araç üzerinde çalışıyor. Şirketin yeni bir alan adı kaydettiği tespit edildi. İsim tercihi ise yeni aracın kullanıcılara tam olarak hangi konuda ne sunarak yardımcı olacağı hakkında fikir edinilmesine yardımcı oldu.

OpenAI, Müzik Oluşturma Aracı Geliştiriyor

OpenAI'ın yeni kaydettiği alt alan adının "Sonata" olduğu belirlendi. Bilmeyenler için alt alan adı (subdomain olarak da bilinir), ana alan adının (örneğin tamindir.com) başına gelen bir ektir. OpenAI tarafından kaydedilen yeni alt alan adlarının arasında ise "sonata.openai.com" ve sonata.api.openai.com" yer alıyor.

Yeni alt alan adının oluşturulması, geniş çaplı bir test sürecinin başladığına ve çok yakın bir zamanda doğrudan kullanıcılara sunulabileceğine işaret ediyor. "API" detayı da bu yeni aracın sıradan kullanıcıların yanı sıra hâlihazırda bir proje üzerinde çalışan veya sıfırdan bir çalışma başlatacak olan geliştiricilerin de erişimine API hizmeti üzerinden açılabileceğini gösteriyor.

Sonata ismi, müzik ile ilgili bir terim olduğu için OpenAI'ın şarkı oluşturma aracı üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Google ve Suno gibi rakiplerinin çoktan yapay zeka ile müzik oluşturma alanında kaydettiği ilerlemeler göz önünde bulundurulacak olursa ChatGPT'nin geliştiricisinden gelecek olan aracın basit müzikler oluşturmanın çok ötesine geçmesi muhtemel görünüyor.

Yapay zeka devinin yeni aracı, kullanıcıların tamamen kendi belirttiği şekilde şarkılar yapmasına yardımcı olabilir. Kullanıcılar melodi, nota ve benzerlerini tıpkı ChatGPT ile olan etkileşim şeklinde olduğu gibi yazı ile belirterek hayallerindeki müzikleri çok kısa bir süre içinde hiçbir pahalı ekipmana ihtiyaç duymadan oluşturabilir. Bu arada "Sonata" isminin sadece kod adı olma ihtimali da bulunuyor. Dolayısıyla buna kalıcı bir isim olarak bakmamakta fayda var.