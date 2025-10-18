Rekabet Kızışıyor: ChatGPT, Google'ı Geride Bıraktı!

Teknoloji dünyasında dengeleri sarsan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yıllardır internetin en güçlü tarayıcısına sahip olan Google, bu kez beklenmedik bir rakip tarafından geçildi. OpenAI’nin sohbet botu ChatGPT, artık Google’ın botundan daha fazla web sitesi ziyaret ediyor ve daha geniş kapsama alanına sahip. İşte ayrıntılar...

ChatGPT, Google'dan Daha Kapsamlı Tarayıcı Oldu

Web altyapı hizmetleriyle bilinen Hostinger, 5 milyon internet sitesini inceleyerek dikkat çeken bir analiz yayımladı. Elde edilen veriler web tarama alanında büyük bir güç değişimini ortaya koyuyor. OpenAI’ın ChatGPT botu, 5 milyon sitenin yüzde 88’ine erişerek şu anda internetin en geniş kapsamlı tarayıcısı haline gelmiş durumda.

Google’ın uzun yıllardır lider olan botu ise yüzde 78’de kalarak ikinci sıraya geriledi. Yani yapay zekâ tabanlı yeni nesil botlar, geleneksel arama motorlarını geride bırakmaya başladı. Üstelik sahnede sadece OpenAI yok. Anthropic ve Meta gibi dev şirketlerin sohbet botları da en çok site tarayanlar arasında. Fakat ChatGPT açık ara farkla zirvede.

Raporda ayrıca bot trafiğinin coğrafi dağılımına da yer verildi. Tüm tarayıcı trafiğinin yaklaşık yüzde 80’i ABD merkezli şirketlerden geliyor. Çin’in payı yüzde 10 seviyesinde. Dünyanın geri kalanı ise oldukça küçük bir dilim oluşturuyor.

Bu tablo internetin geleceğine dair önemli bir işaret veriyor. Bu işaret, geleneksel arama devrinin yavaşça kapandığına ve yapay zekâ destekli sohbet botlarının hızla öne çıktığı. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda Google’ın üstünlüğü ciddi şekilde sarsılacak. Bu yarışın nasıl sonuçlanacağını ise hep birlikte göreceğiz.

