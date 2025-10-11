ChatGPT'ye Yerli Rakip: İlk Türkçe Büyük Dil Modeli Tanıtıldı

ChatGPT'ye yerli bir rakip geliştirildi. Ağırlıklı olarak Türkçe verilerle eğitilmesi nedeniyle Türkçeye mevcut yapay zeka modellerine göre daha iyi hâkim olan Kumru LLM'in herkese açık bir deneme versiyonu da sunuldu. ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet botlarında olduğu gibi Kumru'ya da istediğiniz bir konu hakkında soru sorabilirsiniz.

Türkçe Büyük Dil Modeli Kumru LLM Sunuldu

İlk Türkçe büyük dil modeli olarak öne çıkan Kumru LLM'in herkese açık versiyonu yayınlandı. Henüz son kullanıcıya -yani ChatGPT gibi sohbet botlarının hizmet verdiği sizin gibi kullanıcılara- uygun bir model olmasa da nasıl çalıştığını görmek için test etmenize izin veriliyor.

Kumru, VNGRS tarafından geliştirildi. 7,4 milyar parametreli bir Türkçe büyük dil modeli olarak sunuldu. Parametre sayısı önemli çünkü bu sayı ne kadar yüksek olursa modelin hâkim olduğu konular da o kadar kapsamlı oluyor. Bu, yüksek kaliteli eğitim verisi ile birleştiğinde insan diline çok daha hâkim bir yapay zeka modeli ortaya çıkar.

Yapay zeka modeli Türkçe verilerle eğitilmiş olsa da İngilizce ve kodlama bilgisine de sahip. Aktarılan bilgilere göre model yaklaşık 1,5 ay ön eğitim sürecinden geçti. Bu süreçte 500 GB veri kümesi kullanıldı. Toplanan veriler, gereksiz ve tekrarlayıcı bilgilerden arındırıldı. Bu adımla daha kaliteli içeriklerden beslenmesi sağlandı.

Mistral-v0.3 tabanlı olan model yaklaşık 20 A4 sayfasına kadar belgeyi işleyebiliyor. Ayrıca modeli çalıştırmak için çok gelişmiş bir sistem de gerekmiyor. 16 GB VRAM üzerinde çalıştırılabiliyor. Ayrıca modelin daha küçük ve açık kaynak versiyonu olan Kumru-2B de Huggingface üzerinden yayınlandı. Bu model de 8.192 token bağlam uzunluğuna (tek seferde hatırlayabildiği veya işleyebildiği kelime sayısı) ve 300 milyar token (temel eğitim sırasında okuduğu toplam kelime sayısı) ön eğitimine sahip.

Kumru, kıyaslama sonuçlarına göre kendisinden daha büyük olan LLaMA-3.3–70B, Gemma-3–27B ve Qwen-2–72B gibi modelleri geride bıraktı. Modelin özellikle dil bilgisi hatalarını giderme, metin özetleme gibi Türkçeye çok hâkim olunması gereken görevlerde çok iyi performans gösterdiğini ifade ediliyor. Denemek istiyorsanız Kumru AI'ı açarak ilk sorunuzu sorabilirsiniz.