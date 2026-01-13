ChatGPT Şimdi de Bir Adamın Ölümüne Neden Olmak ile Suçlanıyor

Çıktığı günden bu yana telif hakları ihlali dahil pek çok nedenden davalık olan ChatGPT, şimdi de cinayet ile suçlanıyor. Kaliforniya'da açılan bir davada geliştirici OpenAI ve şirketin CEO'su Sam Altman, 40 yaşındaki Austin Gordon'ın yaşamına son vermesinden sorumlu tutuldu.

ChatGPT'nin Geliştiricisi Bir Adamın Ölümüne Neden Olmakla Suçlanıyor

ChatGPT ve benzeri yapay zeka modelleri günümüzde pek çok farklı iş için kullanılıyor. Terapi de bunlardan biri. Gününüzde pek çok insan profesyonel bir yardım almak yerine oldukça erişilebilir olan ChatGPT gibi araçlarla "dertleşmeyi" tercih ediyor.

Her şeyden önce hatırlatmakta fayda var ki ChatGPT gerçek bir terapist değil. Temel amacı size yardım ve hatta hizmet etmek. Bu nedenle sizinle alanında uzman biri gibi konuşamaz. Tek yapabildiği her konuda sizi desteklemek ve sizi haklı bulmak. OpenAI'a açılan davanın konusu da bu.

Hayatını kaybeden Austin Gordon'ın ailesi, şirketi sorumsuz davranmakla suçluyor. Dava kayıtlarına göre Gordon, ChatGPT'nin sesli sohbet özelliğini bir süredir oldukça sık kullanmaya başlamıştı. Gordon bota "Juniper" (OpenAI'ın Juniper ses seçeneği de olabilir), bot ise Gordon'a "Seeker" (Arayıcı) ismini takmıştı.

İkilinin sohbetleri başta oldukça normal olsa da zaman içerisinde bu sohbetler lisanssız terapi seanslarına dönüştü. Ne yazık ki bu da kısa süre içerisinde sonun başlangıcı olan derin sohbetlere kapı araladı. Halihazırda depresif bir ruh halinde olan Gordon'ın ChatGPT ile olan sohbetlerinde tema karanlıklaştı.

Acılı ailenin sohbet geçmişine dayanan iddiasıan göre "ikili" arasında geçen 289 sayfa uzunluğundaki konuşmada ChatGPT ölümü romantize etti. Hatta Gordon için hayata son verme temali bir ninni bile söyledi. Terapist ya da yakın arkadaş değil, onu kendine zarar vermeye iten biri gibi davrandı.

Sohbetlere göre ChatGPT bu süre içerisinde profesyonel yardımı sadece bir kez önerdi. Kısa süre sonra ise yaşamına son verdi. Aile, OpenAI'ın bu tür olaylara bir daha izin vermemesine emin olmak için dava açtı. Üstelik bu ilk değil. ChatGPTnin benzer bir şekilde suçlandığı sekiz farklı vaka daha var.

Yapay zeka teknolojileri elbette kendi avantajlarına sahip. Ancak uzmanlar konuştuğunuzun bir kişi olmadığının altını çiziyor. ChatGPT ve türevleri sizin arkadaşınız ya da terapistiniz değil. Amacı sizi desteklemek, gerçek tespitlerden kurtarmak değil. Bu nedenle ilişkinin dozunun da aşılmamasında fayda var.