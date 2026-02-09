OpenAI, ChatGPT'de Nefret Edeceğiniz Bir Değişiklik Yaptı

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarını kızdıracak bir kararı hayata geçirdi. Bir süredir finansal sorunlar yaşayan ve kazandığından çok daha fazla para harcamasıyla gündemde olan yapay zeka devi, ChatGPT'nin ücretsiz ve Go planlarını kullanan kişilere reklam göstermeye başladı. Şimdilik ABD ile sınırlı olan reklamların yakında Türkiye'deki ChatGPT kullanıcılarına da sunulması bekleniyor. Kullanıcıların OpenAI'nın bu hamlesine karşı tek çözümü ise 499,99 TL ya da 20 dolar ödeyerek ChatGPT aboneliği satın almak.

OpenAI, ChatGPT Kullanıcılarına Reklam Göstermeye Başladı

Bundan sadece birkaç yıl önce hayatımıza giren ChatGPT, Ocak 2026 itibariyle haftalık 900 milyon aktif kullanıcıya sahip. Ülkemizde de oldukça popüler olan bu yapay zeka aracını "tüm Türkiye kullanıyor" desek abartmış olmayız. Ancak geliştirici OpenAI buna rağmen neredeyse hiç para kazanamıyor. Bunun nedeni ChatGPT'nin ücretsiz bir araç olması ve şirketin gelirini yalnızca Plus gibi ücretli abonelik modellerinden elde etmesi.

Tam da bu nedenle finansal olarak zor durumda olan OpenAI, bir süre önce ChatGPT kullanıcılarına reklam göstermek için harekete geçti. İlk etapta yanıtların içine saklanmış gizli reklam modelini değerlendiren şirket, gelen tepkilerin ardından bu plandan vazgeçti ve geleneksel reklamlar için düğmeye bastı. Bugün itibariyle ise bu reklamlar test edilmeye başlandı. Şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara gösterilen reklamlar, bir aksilik olmazsa zaman içerisinde Türkiye dahil diğer bölgelerde de karşımıza çıkacak.

ChatGPT'nin reklam modeli ise alışık olduğumuz reklam görünümüne oldukça benzer. ChatGPT'ye bir soru sorduğunuzda önce yanıtı, yanıtın altında ise "sponsorlu" olarak işaretlenen reklamı göreceksiniz. Reklam yanıtla doğrudan ilgili olacak ve en iyi akıllı telefon modelleri diye bir soru sorduğunuzda kablosuz kulaklık reklamı göstermeyecek. Ayrıca reklamlar oldukça kısıtlı olacak. Sağlık, psikoloji veya politika gibi hassas konularda konuşu rken reklam çıkmayacak.

Test sürecinde 18 yaş altı kullanıcılar da reklam görmeyecek. OpenAI, uzun vadede ChatGPT gelirlerinin yarısını reklamların oluşturacağını tahmin ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz üzere reklamlar henüz Türkiye'de gösterilmeye başlanmadı. Bu nedenle reklam engelleyici eklentilerin işe yarayıp yaramadığını söylemek mümkün değil. Ki insanların büyük bir kısmının uygulama ya da mobil tarayıcı üzerinden ChatGPT'ye eriştiğini düşünürsek işe yarasa bile pek bir faydası olmazdı.

İşin daha kötüsü ise reklamların para ödeyen kullanıcılara da gösterilecek olması. Örneğin Türkiye'de aylık 249,99 TL gibi bir fiyata satılan ChatGPT Go paketini alırsanız yine reklam göreceksiniz. Bunu engellemek için yapabileceğiniz tek şey ise 499,99 TL'yi gözden çıkarıp Plus paketi almak. Yapmanız gereken asıl şey ise reklam gösterimlerinin ardından ChatGPT kullanmayı bırakmak. Gemini ve Claude gibi alternatifler günümüzde en az ChatGPT kadar iyi bir tecrübe sunuyor ve kullanıcılarına rekkam göstermiyor.

Eğer siz de reklamlardan rahatsız olduysanız basitçe bu seçeneklerden birine geçiş yapabilirsiniz. Ki Google'ın Gemini'sinin pek çok konuda ChatGPT'den daha iyi olduğunu söylemek de mümkün.