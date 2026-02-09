Discord'a Yaş Kısıtlaması Geliyor! Herkesi Etkileyecek

Discord, genç kullanıcılar için geçerli olacak yeni kısıtlamaları duyurdu. Bu sınırlamalar hem yeni hesap oluşturan hem hâlihazırda bir hesabı olan herkes için otomatik olarak geçerli hâle gelecek. Kullanıcılar eğer yetişkin olduğunu kanıtlayamazsa şirketin bir süredir test ettiği bu genç hesap kısıtlamalarına tabi olacak.

Discord'a Ne Zaman Yaş Kısıtlaması Gelecek?

Discord tarafından yapılan yeni duyuruya göre 18 yaşından küçük kişiler için yaş kısıtlamaları Mart ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. Bir kişi eğer kısıtlamaları kaldırmak istiyorsa reşit olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak. Bunu da kimlik ya da yüz tarama sistemi ile yapabilecek.

Platform, hesabın bir çocuk mu yoksa yetişkin biri tarafından mı yönetildiğini belirlemek için arka planda çalışan bir yapay zeka sistemini devreye alacak. Bir kullanıcının yaşını doğrulayıp doğrulamadığı diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecek. Doğrulama sonrasında bilgilendirme sadece kişiye özel olarak yapılacak.

Şirket, gizlilik ve güvenlik için birkaç tedbir de aldı. Sistemin yüz analizi üzerinden yaşı tahmin ederken görüntülerin kullanıcının cihazından çıkmayacağı belirtildi. Ayrıca bu sistem için ortaklara gönderilen kimlik belgelerinin de kısa süre içinde silineceği ifade edildi. Discord'a göre bu silme işlemi, eğer olağan dışı bir durum yoksa yaş doğrulandıktan hemen sonra gerçekleşecek.

Discord'un Yeni Yaş Kısıtlamaları Neler Olacak?

Yaş kısıtlaması uygulanan hesaplar, çocuklara uygun olmayan kanallara erişim sağlayamayacak. Ayrıca hassas olabilecek görüntüleri açamayacak. Tanınmayan kişilerden gelen arkadaşlık istekleri için de bir uyarı görüntülenecek. Bu istekler ayrı bir mesaj istekleri bölümüne gidecek. Şirket, gençleri doğrudan dinlemek için gençlik konseyi de kuracağını açıkladı. Başvurular için son tarihin 1 Mayıs 2026 olduğunu belirten Discord, 13 ila 17 yaşlarındaki herkesin başvuru yapabileceğini ifade etti.