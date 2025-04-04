LinkedIn'de bir kullanıcı, yalnızca birkaç dakika içinde ChatGPT-4o ile sahte bir pasaport oluşturduğunu. Paylaşımı yapan kişi bir teknoloji girişimcisi olan Boris Musielak'tı. Görünüşe göre sahte belge, birçok dijital kimlik kontrolünü aşabilecek kadar gerçekçiydi.

Söz konusu görsel, Photoshop gibi profesyonel görsel düzenleme araçlarında saatler sürecek kadar titiz bir işken üretken yapay zeka teknolojisiyle yalnızca birkaç dakikada tamamlandı. Oldukça ikna edici görünen bu belge, geleneksel yöntemlerle üretilebilecek herhangi bir görselden çok daha öte bir konumdaydı.

AI ile Oluşturulan Pasaport, Güvenlik Duvarlarını Geçti

Genelde sahte belgeler düşük kalite sebebiyle kolaklıkla ayırt edilebiliyor. Ancak burada Miselak'ın hazırladığı örneğe bakınca bu durumun artık değiştiğini görüyoruz. Hazırlanan belge öyle gerçekçiydi ki çevrimiçi kripto para borsaları ve bankaların güvenlik amacıyla kullandığı selfie ile kimlik doğrulama sistemini bile geçebiliyordu.

Tabii ne kadar kusursuz görünürse görünsün, çipli kimliklerde yer alan NFC tarzı güvenlik sistemlerindeki duvarları aşabilecek düzeye ulaşamazdı. Ancak bu durum bile kullanıcıları aşırı tedirgin etmeye yetti. Bazı kullanıcılar Musielak'ın yaptığı gibi kendi pasaportlarını oluşturmak için sıraya girdi.

ChatGPT Güvenlik Açığını Hemen Kapattı

Boris Musielak, bu tehlikeye dikkat çekerek şunu söyledi:

Kimlik doğrulamanız sadece fotoğraf ya da video ile yapılıyorsa, derhal eID ve NFC tabanlı çözümlere geçmeniz gerekiyor. Dijital kimlikler, üretken yapay zekâ kaynaklı dolandırıcılıklara karşı daha dirençlidir.

Paylaşımdan yalnızca 15 dakika sonra kullanıcıların yoğun talebi OpenAI yetkililerinin gözünden kaçmadı. Olaya hemen el attılar ve bu ciddi güvenlik açığını kapattılar. Şimdi ChatGPT'den böyle bir talepte bulunduğunuz zaman, "Kişisel veya sahte bilgilerle kimlik üretmem mümkün değil" cevabını veriyor.