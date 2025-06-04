OpenAI'ın Çalkantılı ChatGPT Hikayesi Film Oluyor

OpenAI, yapay zeka araçlarıyla gündeme gelmesinin yanı sıra beyazperdeye de göz kırptı. Başarısını tamamen ChatGPT'ye borçlu olan şirket, 2023'te küresel tartışmalara sebep oldu, yılın sonunda CEO'yu kovdu, ardından işe geri aldı. Bu iniş-çıkışlı olaylarıyla şirket, beyazperdeye uyarlanacak.

The Hollywood Reporter'a göre, Challengers ve Beni Adınla Çağır gibi filmlerin yönetmeni Luca Guadagnino baş koltukta olacak. OpenAI'ın hırslı ama bir o kadar da sakin görünümlü CEO'su Sam Altman'ı oynayacak kişinin ise Nicholas Braun veya Andrew Garfield olması bekleniyor.

OpenAI Filmi: Artificial Konusu

OpenAI filminin "Artificial" adıyla çalışacağı düşünülüyor. Filmin konusu, şirketin sadece başarı hikayesini anlatmaya odaklanmıyor; aynı zamanda işten çıkarmalara, yapay genel zeka çalışmalarını insan değerlerine uyumlu bir şekilde çalıştırma isteğine, ekipte eskiden yer alan ancak şu sıralar adı hiç duyulmayan, karanlıkta kalmış kimselere de ışık tutuyor.

Bununla beraber filmde; Slack platformu üzerinden yaşanan kavgalara, yönetim kurulu kapışmalarına ve drama filmlerine taş çıkaracak toplantılara yer verileceği düşünülüyor.

Şu ana kadar gelen bilgilerde cast seçiminin nasıl gerçekleştiği ve filmin diğer detayları kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak internette gezen makaleler, OpenAI Başkanı Greg Brockman'ı Matt Damon'un oynaması gerektiğini düşünüyor. OpenAI'ın eski baş bilim insanı Ilya Sutskever'i oynamak için ise Will Arnett düşünülüyor.

Artificial Ne Zaman Vizyona Girer?

Şu anda geliştirme sürecinden geçen Artificial projesi bu yaz sete çıkmak niyetinde. Her şey şu anda çok yeni olduğundan kesin bir tarih henüz belirtilmedi.