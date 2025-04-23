ChatGPT Zenginden Alıp Fakire Verecek

OpenAI medya dünyasında yeni bir adım attı ve The Washington Post ile içerik ortaklığına gittiğini duyurdu. Bu yeni iş birliğiyle birlikte ChatGPT bundan böyle kullanıcılarına verdiği yanıtlarda The Washington Post'un haberlerini özetleyerek kullanacak ve doğrudan ilgili habere bağlantı sunacak.

The Washington Post, ChatGPT'nin 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan devasa kitlesine içeriklerini taşıma şansı elde ederken OpenAI tarafı da güncel, güvenilir ve detaylı haberlere erişerek kullanıcılarına daha nitelikli cevaplar vermek istiyor.

Diğer Gazeteler Pek Mutlu Değil

Daha önce The Guardian ve Axios gibi birçok yayınla da benzer anlaşmalar yapan OpenAI, böylece toplamda 20'den fazla medya ortağıyla çalışmaya başlamış oldu.

Ancak çoğu gazete oluşumu, yapay zeka botlarının makalelere izinsiz bir şekilde ulaşarak onları diğer kullanıcılara sunmasından rahatsız oluyordu. Zira bu tür iş birlikleri sektörde farklı tepkilere yol açıyor. Örneğin The New York Times, OpenAI'a karşı telif hakkı davası açmış durumda.

Gazete, ChatGPT'nin içeriklerini izinsiz kullandığını öne sürerken OpenAI bu suçlamaları kabullenmedi.

Anlaşmaya Dair Finansal Bilgi Yok

OpenAI belli ki bu gibi durumların önüne geçmek istiyor; hem de kaliteli içerikler sunmaya başlıyor. Finansal detaylar henüz açıklanmadı ve The Washington Post bu konuda bilgi vermekten kaçındı. OpenAI da şimdilik yorum yapmadı. Tek bildiğimiz, bundan böyle kaliteli içeriklere ChatGPT üzerinden ulaşılabilecek.