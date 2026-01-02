Sizinle Konuşabilen Üç Akıllı Cihaz Geliyor! Ekran Olmayacak

Dünyanın en popüler yapay zeka destekli sohbet botlarından biri olan ChatGPT'nin arkasındaki isim OpenAI, 2026 yılının ilerleyen aylarında teknoloji dünyasında çok ses getirecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni bir ses modeli üzerinde çalışmaya başladı. Bu modelin 2026 yılının sonunda piyasaya sürmesi beklenen üç ekransız akıllı cihazda kullanılacağı ileri sürüldü.

OpenAI, 2026'da Üç Ekransız Akıllı Cihaz Sunacak

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ilerleyen aylarda doğal ses tonuna sahip yeni bir ses modeli tanıtacak. Bu modelin şimdikilerden farkı, kullanıcı sözünü bitirdiğinde ya da durakladığında anlayacak olması. Hatta kullanıcı konuşurken gerçek zamanlı olarak cevap verme yeteneği de bulunacak.

Şu anki ses modellerinin yanıt vermek için kullanıcının sözünün bitmesini beklediği ve duraksamaları anlamakta çok da iyi olmadığı göz önünde bulundurulacak olursa OpenAI'ın yeni ses modelleri zaten başlı başına büyük bir ilerleme olacak. Ancak bunu asıl özel yapan şey, OpenAI'ın gelecekte piyasaya sürmesi beklenen cihazları da destekleyecek olması.

İddiaya göre OpenAI sadece bir cihaz değil, üç farklı cihaz üzerinde çalışıyor. Bunlardan birinin daha önce yapay zeka destekli kalem olduğu söyleniyor. Bu kalem, kullanıcıların basit çizimlerini harika sanat eserlerine dönüştürme, matematik sorularını çözme ve kullanıcıların sorularını yanıtlama da dahil olmak üzere pek çok amaçla kullanılabilecek.

Ana cihazın akıllı telefon bağımlılığını azaltmak adına ekran içermeyeceği, Humane AI Pin tarzı giyilebilir ya da takılabilir bir yapıda olacağı ileri sürüldü. Cihazların üretimi içinse Foxconn ile görüşüldüğü, üretimin Vietnam'daki tesislerde yapılabileceği belirtildi. Ayrıca tasarım tarafında eskiden Apple'ın tasarım ekibinde yer alan Jony Ive'ın olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Söz konusu cihazlara ilişkin detayların kısa sürede açıklığa kavuşması bekleniyor.