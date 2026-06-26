Çift 200 MP Kameralı Xiaomi 18 Pro Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Xiaomi 18 Pro olarak isimlendirilen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine ait işlemci

Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine ait işlemci Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Parmak İzi Sensörü: Ekran altında ultrasonik parmak izi sensörü

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine ait işlemci bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı işlemcinin oyun performansı belli değil. Xiaomi 17 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştrııyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisien sahip mobil cihazlarda popüelr battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu işlemcinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'da en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir.

Xiaomi 18 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması içni uzun süre beklenmeyecek. Bu arada Xiaomi 17 Pro'da 6.300 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinde sadece Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro için 4 bin 999 yuan (34 bin 280 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 5 bin 200 yuan (35 bin 658 TL) fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 70 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 18 Pro'nun oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak.