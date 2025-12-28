OpenAI, 550 Bin Dolar Maaşk ile İnsanları ChatGPT'den Koruyacak Birini Arıyor

OpenAI, yapay zeka modellerinin neden olabileceği potansiyel zararları ve kötüye kullanımları önceden tespit edip azaltmak amacıyla yeni birini işe alma kararı aldı. CEO Sam Altman'ın "stresli" olarak tanımladığı pozisyonun yıllık maaşı ise 555 bin dolar.

OpenAI, 555 Bin Dolar Maaşla Head of Preparedness

Yapay zeka teknolojileri hayatımızı mahvediyor. Bunu söylerken abarttığımızı düşünebilirsiniz ancak durum tam olarak bu. ChatGPT'nın doğuşundan ve rakiplerinin sahneye çıkışından bu yana işsizlik arttı, insanlar öğrenmeyi bıraktı ve internet "AI Slop" olarak adlandırılan kalitesiz içeriklerle doldu taştı.

Üstelik bunlar, OpenAI gibi şirketlerin neden olduğu zararın sadece bir kısmı. Ancak "endişelenmeyin", kurtarıcımız OpenAI, sorunu çözmek için yllık 550 bin dolar yani yaklaşık 23.5 milyon TL ve biraz hisse karşılığında birini işe almak istiyor.

Şirketin açtığı ilana göre OpenAI, bir "Head of Preparedness" arıyor. Bunu Türkçe'ye kabaca "Hazırlıklı Olma" ya "Hazırlık Başkanı" gibi tanımlarla çevirebiliriz. Doğrudan bir çevirisi yok çünkü aslında normal şirketlerde böyle bir pozisyon yok.

OpenAI, bu pozisyonu yapay zeka modellerinin potansiyel zararlarını tahmin etmek, kötüye kullanımını öngörmek ve şirketin güvenlik stratejisine yön vermek için oluşturdu. 550 bin dolar oldukça yüksek bir mablağ bu nedenle işe uygun olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Ancak CEO Sam Altman'a göre bu "stresli bir iş" ve işe alınacak kişiyi oldukça yoğun bir tempo bekliyor. OpenAI, son birkaç yılda artan popülaritesine uygun olarak pek çok farklı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Söz konusu pozisyonda işe girecek kişinin en büyük zorluğu ise bu suçlamaları ortaya çıkmadan engellemek olacak. Ancak ChatGPT aşkına karşılık vermediği için yaşamına son veren birinin ailesi tarafından açılan dava gibi olaylar nasıl öngörülerek önlenir bu belli değil.

Bir şey kesin ki OpenAI'ın bu konudaki mücadelesi tamamen sembolik. Şirket hiçbir şekilde işini kaybeden insanların zararını, yapay zeka modellerinin eğitimi için içerikleri çalınan sanatçıların kaybını ya da neden olduğu diğer problemleri telafi etmeyecek.