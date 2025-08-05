Geliştiricileri Sevindirecek Haber: OpenAI, İlk Açık Kaynak Kodlu Modellerini Yayımladı

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz yıllarda sözünü verdiği açık kaynak kodlu yapay zeka modellerini yayımlamaması nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu. Şİmdi ise şirket nihayet sözünü tuttu ve "gpt-oss-120b" ve "gpt-oss-20b" isimli ilk açık kaynak kodlu modellerini kullanıma sundu. İşte detaylar!

Yeni Açık Kaynak Kodlu Yapay Zeka Modelleri Neler Sunuyor?

Kısa bir süre önce yayımlanan yeni açık kaynak modeller ücretsiz olarak deneyimlenebiliyor. Üstelik, yeni modellerin DeepSeek-R1 gibi diğer açık kaynaklara kıyasla daha iyi bir performans sergiledikleri belirtiliyor. Peki yeni gpt-oss-120b ve gpt-oss-20b tam olarak neler sunuyor?

Bu soruyu cevaplamamız için ilk olarak açık kaynak kodlu modellerin ne işe yaradığını kavramamız gerekiyor. Açık kaynak yapay zeka modelleri, geliştiricilere ve araştırmacılara, modellerin temelini, kodlarını ve verilerini inceleme, değiştirme ve yeniden kullanma imkanı sunuyor. Bu sayede yapay zeka teknolojisinin gelişimi hızlanırken, küçük şirketler veya bireyler bile büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu kaynaklara erişebiliyor.

Tam da bu nedenler için geliştirilip yayımlanan gpt-oss-120b ve gpt-oss-20b, geliştiricilerin OpenAI imzalı yapay zeka modellerini daha iyi kavrayıp bu modelleri daha da geliştirmelerine imkan tanıyacak. OpenAI'ın açıklamalarına göre, gpt-oss-120b, tek bir 80 GB'lık GPU üzerinde o4-mini ile eşdeğer bir performans sunuyor. Daha mütevazi olan gpt-oss-20b modeli ise, yalnızca 16 GB belleğe sahip cihazlarda bile o3-mini ile aynı performansı gösteriyor.

Bu doğrultuda gpt-oss-120b'nin daha güçlü bilgisayarda, işlem yükü yüksek görevleri gerçekleştirmek ve büyük veri setlerini işlemek adına kullanılabileceğini söyleyebiliriz. gpt-oss-20b ise standart cihazlarda kolaylıkla çalıştırılabilecek daha esnek bir model olarak öne çıkıyor.

Gpt-oss-120b ve Gpt-oss-20b Nasıl İndirilir?

OpenAI, geliştiricilerin yeni açık kaynak modellerini ChatGPT API'sine bağlı kalmadan kendi sistemlerinde çalıştırabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda yeni modelleri Hugging Face platformu üzerinden indirilebilir veya OpenAI'ın özel demo sürümüyle test edebilirsiniz.

Peki siz OpenAI'ın açık kaynak modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...