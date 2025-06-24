Apple'ın Eski Tasarımcısı ve OpenAI'ın Gizli Projesi Ortaya Çıktı

OpenAI, "io" adlı yeni bir donanım girişimini duyurdu. Bu projenin cepte taşınabilir veya masada duran bir cihaz olacağı konuşuluyor. Apple'ın eski baş tasarımcısı Johny Ive'ın liderliğinde geliştirilen cihaz hakkında yeni ipuçları geldi.

Projenin adının "io" olması, yasal endişelere yol açtı. Google destekli bir girişim olan iyO ile isim benzerliğinden ötürü karıştırılma ihtimaline karşı bir dava açılmıştı ama Jony Ive'ın tasarımının bambaşka olduğu ortaya çıktı. İlk izlenimler cihazın giyilebilir olduğuna işaret ediyordu. Mahkemeye sunulan belgeler ise tam aksini kanıtlıyor.

OpenAI ve Ive, cihazın geleneksel arayüzlerin ötesinde olacağını savunuyor. Bu sebeple, sır gibi saklanan bu cihaz tamamlansa bile en az bir yıl boyunca satışa sunulmayacak.

ChatGPT'yi Barındıran Masaüstü Cihaz

Cihaz hakkında somut bilgiler henüz sunulmuş değil. CEO Sam Altman'ın, "Amacımız, geleneksel ürün ve arayüzlerin ötesine geçen yeni tür cihazlar yaratmaktı." yorumu ve proje bitiminde cihazın hemen satışa sunulmayacak olması detayı, çalışmaların neden perde arkasında yürütüldüğünü açıklıyor. Altman ve Ive, yeni nesil etkileşim sunacak bu cihazı olabilecek en iyi konuma getirdikten sonra tanıtacak.

Mahkemeye verilen ifadede "Özel kalıplı kulak içi bir ürün sunmak niyetinde değiliz" açıklaması yapılmıştı. Ürünün fiziksel olacağı ve giyilebilir özelliğinin bulunmaması, Altman ve Ive'ın masanın üstünde duracak veya cepte taşınabilecek bir cihaz geliştirdiğini gösteriyor.

İçinde ChatGPT yüklü olacağı düşünülen donanımda sadece yapay zekanın olmayacağı konuşuluyor. İlk tahminler ise masaüstü yapay zeka asistanına işaret ediyor.

OpenAI 200 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti

io Products'ta çalışan eski Apple mühendisi Marwan Rammah, iyO'nun kulak tarama veritabanına erişmeyi önerdi. Ardından OpenAI'a bir teklif yapıldı. Teklif, "bizim markamızla karıştırılır" endişesini dile getiren iyO tarafından yapıldı. Bu teklif, 200 milyon dolarlık bir yatırımı içeriyordu ama satın alma opsiyonu da vardı. Ancak OpenAI, bu teklifi düşünmeden reddetti.

OpenAI daha önce iyO'nun yüksek hassasiyetli 3D kulak tarama teknolojisine özel ilgi göstermişti. iyO'nun satın alma teklifinin geçmişteki bu ilgiyle alakası olduğu ortaya çıktı. iyO, kullanıcıların kulaklarını özel olarak tarıyor ve kişiselleştirilmiş kulaklıklar üretiyor.

Peki sizce OpenAI ve Jony Ive'ın sır gibi sakladığı bu projenin iyO'nun sistemleriyle bir alakası var mı? Sizce finalde nasıl bir ürün karşımıza çıkacak? Yorumlarda tartışalım.