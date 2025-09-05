Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e Dava Açtı

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in ismi oldukça eşsiz. Öyle ki sahte hesapları bir kenara koyarsanız muhtemelen bu isme sahip başka kimseyi duymamışsınızdır. Görünüşe göre Meta da sizin gibi düşünmüş olacak ki bu durum ilginç bir davaya konu oldu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı isme sahip olan adam, mağduriyetini gidermek için dava açtı.

Mark Zuckerberg'in Hesabı Sürekli Olarak Kapatılıyor

Bildiğiniz üzere sosyal medya şirketleri son yıllarda "fake" olarak da adlandırılan sahte hesaplara savaş açmış durumda. Bu doğrultuda X dahil olmak üzere pek çok platform'da pek çok parodi hesabı kapatıldı. Benzer bir durum yurt dışında da yaşandı.

Bir avukat olan Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları CEO olan Zuckerberg'i taklit ettiği gerekçesiyle sürekli olarak kapatıldı. Oysa işin aslı çok farklıydı. Avukat Zuckerberg sadece CEO ile aynı isme sahipti. Onun profil fotoğrafını kullanmıyor, onun gibi davranmıyordu.

Bu yaşadığı durumdan sıkılmış olacak ki Instagram ve WhatsApp gibi platformların da sahibi olan Zuckerberg ile aynı isme sahip olmanın bir tesadüften çok kâbus olduğunu belirtti. Üstelik bu sadece Facebook'u kullanamamasına neden olmadı, para kaybetmesine de yol açtı. Avukat Zuckerberg aynı zamanda Facebook'un reklam hizmetinden de yararlanıyordu.

Hukuk bürosu için yaptığı binlerce dolar harcamaya rağmen bir anda Facebook'tan uzaklaştırılıyor ve insanlarla olan iletişimini kaybediyordu. Facebook'un durdurulamaz olduğuna işaret eden Zuckerberg, işletme hesabının son 8 yıl içinde 5 kez, kişisel hesabının ise 4 kez kapatıldığını belirtti.

Bu yaşanan maddi kayıplardan dolayı Avukat Mark Zuckerberg, Facebook'a dava açtı. Yine de pek umutlu değil. Facebook'un kendisinden daha fazla parası ve avukatı olduğunu belirten Zuckerberg, ne yapacağını bilemez hâlde olduğunu ifade etti.

Facebook Neden Zuckerberg'in Hesabını Taklit Olarak Görüyor?

Facebook'un politikaları gereği bir başkasını taklit eden hesaplara izin verilmiyor. Bu tür taklit hesaplar özellikle şikâyet üzerine doğrudan askıya alınıyor. Facebook, kendini taklit eden kişileri şikâyet etmeleri için Facebook kullanıcısı olmayı dahi şart koşmuyor.

Facebook hesabı olmadan bir taklit hesabı şikâyet etmek için sosyal medya platformunun taklit bir hesabı şikâyet etme formunu doldurmak yeterli oluyor. Taklit edilen kişinin kendisi ya da bir başkası olmasının da önemi yok. "Birisi beni veya bir arkadaşımı taklit eden bir hesap açmış" seçeneği kullanılarak taklit hesapların kapatılması için talepte bulunabiliyor.

Bakıldığında bu şikâyetlere rağmen Avukat Mark Zuckerberg'in hesabının kapatılmaması gerekiyor. Kendisinin de belirttiği gibi ismi "Mark S. Zuckerberg" yani Mark Steven Zuckerberg. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ise "Mark E. Zuckerberg" yani Mark Elliot Zuckerberg.

CEO Zuckerberg'in fotoğraflarını kullanmıyor, onun ismiyle insanları hedef almıyor. Bu da hesabının kapatılmasında bir yanlışlık olduğunu gösteriyor. Facebook tarafında şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı ancak Zuckerberg'in attığı adımdan sonra bu sorunun çözüme kavuşturulması muhtemel.