OpenAI, Metinden Görüntü Oluşturma Sisteminin Üçüncüsünü Tanıttı!

OpenAI, yapay zekâ ile metinden görüntü oluşturma sistemi DALL-E'yi ilk olarak 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Ardından 2022 yılında sistemi geliştirerek DALL-E 2'yi çıkarmıştı.

Yeni gelen habere göre şirket, görüntü oluşturma sistemini son teknolojiyle donattı ve üçüncü versiyonunu çıkardı.

DALL-E 3, önümüdeki günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Ayrıca sistemle ilgili sağlam güvenlik önlemleri de alındı.

OpenAI, DALL-E 3 adındaki yeni aracını ChatGPT sohbet robotuna entegre etmeyi planladığını duyurdu. Kullanıcıların verdiği komutları eski sürümlerine göre çok daha iyi algılayan sistemin, metinleri görüntülere dönüştürme konusunda daha başarılı olduğu söyleniyor.

Our new text-to-image model, DALL·E 3, can translate nuanced requests into extremely detailed and accurate images.



Coming soon to ChatGPT Plus & Enterprise, which can help you craft amazing prompts to bring your ideas to life:https://t.co/jDXHGNmarT pic.twitter.com/aRWH5giBPL