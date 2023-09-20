OpenAI, Metinden Görüntü Oluşturma Sisteminin Üçüncüsünü Tanıttı!

OpenAI, yapay zekâ ile metinden görüntü oluşturma sistemi DALL-E'yi ilk olarak 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Ardından 2022 yılında sistemi geliştirerek DALL-E 2'yi çıkarmıştı.

Yeni gelen habere göre şirket, görüntü oluşturma sistemini son teknolojiyle donattı ve üçüncü versiyonunu çıkardı.

DALL-E 3, önümüdeki günlerde kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Ayrıca sistemle ilgili sağlam güvenlik önlemleri de alındı.

ChatGPT ile Entegre Edilecek!

OpenAI, DALL-E 3 adındaki yeni aracını ChatGPT sohbet robotuna entegre etmeyi planladığını duyurdu. Kullanıcıların verdiği komutları eski sürümlerine göre çok daha iyi algılayan sistemin, metinleri görüntülere dönüştürme konusunda daha başarılı olduğu söyleniyor.

Our new text-to-image model, DALL·E 3, can translate nuanced requests into extremely detailed and accurate images.



Coming soon to ChatGPT Plus & Enterprise, which can help you craft amazing prompts to bring your ideas to life:https://t.co/jDXHGNmarT pic.twitter.com/aRWH5giBPL — OpenAI (@OpenAI) September 20, 2023

DALL-E 3 sürümü ilk olarak ekim ayında ChatGPT Plus ve ChatGPT Enterprise kullanıcılarına sunulacak. Ardından sonbahar döneminde araştırma laboratuvarları ve API hizmetinde yayınlanacak. Sistemin halka açık ücretsiz sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Böyle görüntü oluşturma sistemleri bazen yapay zekânın kötü amaçlar için kullanımına maruz kalabiliyor. Bu sebeple şirket sağlam güvenlik önlemleri aldı.

Buna göre kullanıcılar müstehcen veya nefret dolu metinlerle görüntü oluşturulmasını istediğinde DALL-E 3 bunu gerçekleştirmeyecek. Ayrıca sistemden özellikle tanınmış kişilerin resimlerinin oluşturulması da istenemeyecek.

İşte şirketin DALL-E 3 hakkındaki açıklamaları:

"Yeni metinden görüntüye modelimiz DALL-E 3, ince detaylara sahip girdileri son derece ayrıntılı ve doğru görüntülere dönüştürebiliyor. DALL-E 3, karmaşık komutlara sadık görüntüler oluşturma konusunda DALL-E 2’den çok daha iyi çalışıyor. Örneğin DALL-E 3, belirli nesneleri ve aralarındaki ilişkileri içeren bir sahneyi doğru şekilde oluşturabiliyor. Sistem eller gibi insan detaylarında görsel oluştururken DALL-E 2’ye göre önemli gelişmeler getiriyor, üretimi genel olarak daha etkili hale getiriyor.”

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