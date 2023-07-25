OpenAI'ın Kurucusu Kendi Kripto Parasını Tanıttı!

Teknolojik dünyasının yörüngesini değiştiren OpenAI şirketinin kurucusu Sam Altman, herhangi bir platforma bağlı kalmadan işlem görebilecek kripto para projesini piyasaya sürdü.

Sam Altman, geçtiğimiz mart ayından beri demo sürümünde olan projeyi bu hafta kullanıma sundu. Worldcoin adını vermiş olduğu kripto para üzerinden yürüttüğü proje temelde merkeziyetsiz bir para akış sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Sam Altman Yine Bir Şeyler Deniyor

Son dönemde birçok proje üretilen bu alana Sam, iddialı bir şekilde giriş yaptı. Sam Altman, projeyi World adını verdiği bir uygulama üzerinden yürüteceğini açıkladı.

Kullanıcılar uygulama kaydolduktan sonra göz taraması için Orb adı verilen küre şeklinde cihaza taramalarını yaparak kayıt olabiliyorlar. Şu anda az sayıda ülkede bulunan Orb, zamanla diğer ülkelerde de kullanıma açılacak.

Uygulama içerisinde yarattığınız dijital kimlik anonim bir şekilde oluşturuluyor ve uygulama ağında bulunan diğer sistemlere kolayca tanıtabiliyor. Çiçeği burnunda uygulamada halihazırda 2000 Orb üretildi.

Worldcoin, bu hafta WLD etiketiyle Binance’ında içerisinde yer aldığı büyük borsada satışa sunuldu.. 2.2$ seviyesinde işlem gören Worldcoin, şu anda 235 milyon dolarlık bir pazar değerine sahip.

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