OpenAI'de Beklenmeyen Ayrılık: ChatGPT'nin Arkasındaki İsim Görevi Bırakıyor!

2022 yılında ChatGPT'yi piyasaya sürerek yapay zeka devrini başlatan OpenAI'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. 6,5 yıldır şirkette çalışan ve Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapan Mira Murati, yaptığı açıklamayla görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati Görevinden Ayrılıyor

Mira Murati, OpenAI için sıradan bir yönetici değil. Zira geçen yılın sonunda Sam Altman'ın yönetim kuruluyla iletişiminde yeterince şeffaf olmadığı gerekçesiyle görevden alınmasının ardından geçici olarak CEO koltuğuna oturdu. Ancak buna rağmen, Altman'ın şirkete geri dönmesi için en çok çabalayan çalışanlardan biri oldu.

I replied with this. Mira, thank you for everything.



It’s hard to overstate how much Mira has meant to OpenAI, our mission, and to us all personally.



I feel tremendous gratitude towards her for what she has helped us build and accomplish, but I most of all feel personal… — Sam Altman (@sama) September 25, 2024

Mira Murati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılık kararının arkasındaki nedeni kendi araştırmalarını yapmak için zaman ve alan yaratmak istemesi olarak açıkladı. CEO Sam Altman ise Murati'nin gönderisine her şey için teşekkür ettiğini ve bugüne dek yaptığı şeylerden dolayı minnettar olduğunu belirten bir yanıt verdi.

Sam Altman ve Mira Murati'nin paylaşımlarına bakarak, işten ayrılma sürecinin mümkün olan en çalkantısız şekilde gerçekleşmesi için çabalayacaklarını söyleyebiliriz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati'nin görevinden ayrılmasının OpenAI'a ne gibi etkileri olur?