OpenAI'de Beklenmeyen Ayrılık: ChatGPT'nin Arkasındaki İsim Görevi Bırakıyor!

2022 yılında ChatGPT'yi piyasaya sürerek yapay zeka devrini başlatan OpenAI'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. 6,5 yıldır şirkette çalışan ve Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapan Mira Murati, yaptığı açıklamayla görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Mira Murati, OpenAI için sıradan bir yönetici değil. Zira geçen yılın sonunda Sam Altman'ın yönetim kuruluyla iletişiminde yeterince şeffaf olmadığı gerekçesiyle görevden alınmasının ardından geçici olarak CEO koltuğuna oturdu. Ancak buna rağmen, Altman'ın şirkete geri dönmesi için en çok çabalayan çalışanlardan biri oldu.

