ChatGPT'nin Geliştiricisi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Resmen Rekor Kırdı

Teknoloji devleri arasında büyük bir rekabet yaşanırken, yapay zekâ alanındaki en büyük oyunculardan biri olan OpenAI da bu rekabeti giderek kızıştırıyor. Şirket, çalışanlarının hisselerini satmasına imkân tanıyan dev bir satış anlaşması yaptı. Bu anlaşma ile şirketin değeri oldukça yükseldi ve bu, yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar...

OpenAI, Değerleme Rekoru Kırdı

OpenAI, çalışanların şirket hisselerini nakde çevirebilmesi için düzenlediği ikincil satışta 6,6 milyar dolarlık dev bir anlaşmayı tamamladı. Bu işlem sonucunda şirketin değeri 500 milyar dolara yükseldi. Böylece OpenAI, Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’i geride bırakarak dünyanın en değerli özel şirketi unvanını aldı.

Bilmeyenler için OpenAI çalışanlarının hisse sahibi olmasının nedeni, şirketin uzun yıllardır uyguladığı hisse opsiyonu ve çalışanlara pay dağıtımı politikaları. Yani şirkette çalışan veya geçmişte görev almış kişiler maaşlarının yanında belirli miktarda hisse edinmişti. Bu sayede çalışanlar sadece maaş almakla kalmayıp, şirketin değer kazanmasıyla birlikte hisselerinden de kazanç elde edebiliyor.

Tabii OpenAI halka açık bir şirket değil. Bu nedenle hisseler normal yatırımcılar tarafından hisse satın alınamıyor. İkincil satışlar sayesinde yalnızca çalışanlar ellerindeki hisseleri yatırımcılara satabiliyor. Bu yöntem sayesinde çalışanlar, yıllardır sahip oldukları hisseleri nakde çevirebiliyor.

Çalışanlar, Şirkete Güveniyor

Aslında OpenAI yönetimi bu satış için 10,3 milyar dolara kadar hisse satılmasına onay vermişti. Ancak satışta bu tutarın yalnızca üçte ikisi el değiştirdi. İlk bakışta bu durum başarısızlık gibi görünse de aslında tam tersi bir anlam taşıyor. Şirket içinde bu, çalışanların firma geleceğine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Çünkü birçok çalışan OpenAI’nin daha da değer kazanacağını düşündüğü için hisselerini satmamayı tercih etmiş.

