Üç Oyun Bedava Oldu! FPS, Strateji ve Basketbol Sevenler Kaçırmamalı

Amazon, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar veriyor. Geçen hafta Palindrome Syndrome: Escape Room, Space Grunts ve Hot Brass'ı bedava dağıtan şirket, bu hafta da üç adet oyunu hiçbir ücret ödemeden almanıza imkân tanıyor. Bunları almak içinse epey uzun bir süreniz bulunuyor.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Veriyor?

Amazon, oyuncular için Pro Basketball Manager 2026, Moon Mystery ve Nordic Storm Solitaire'ı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Ne yazık ki bu fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Şirketin sunduğu imkândan sadece belirli bir süre boyunca yararlanılabiliyor fakat pek çok ücretsiz oyun dağıtan şirketin aksine bu süreyi oldukça yüksek tuttuğunu söyleyebiliriz.

Bu yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için son tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten sonra oyunlara ücretsiz sahip olma fırsatını kaybedeceksiniz. O yüzden unutma ihtimalinize karşı oyunları şimdiden almakta fayda var. Bir kez kütüphanenize ekledikten sonra zaten sonsuza kadar size ait olacağı için o noktadan sonra endişelenmenize gerek yok.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Abonelik Şart mı?

Amazon, ücretsiz oyunları Prime abonelerine özel olarak sunuyor. Dolayısıyla bu oyunlara sahip olmak için de abonelik şartı bulunuyor. Peki, bu mutlaka para harcamanız gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır, Amazon'un 30 günlük ücretsiz Prime abonelik hizmetinden faydalanırsanız hem aboneliği hem oyunları bedava alabilirsiniz. Tabii, abonelik işlemi sona ermeden önce üyeliğinizi iptal etmezseniz hesabınızdan çekim olacağını da not düşelim.

Bu arada kısaca Prime abonelik avantajlarından da bahsetmekte fayda var. Eğer söz konusu hizmetten yararlanırsanız ücretsiz ve hızlı kargo, Prime Video üzerinden sayısız içeriğe erişim, özel indirimler ve erken erişim fırsatları gibi ayrıcalıklar elde ediyorsunuz. Ücretsiz deneme kampanyasından faydalanıyor olmanızın da bir önemi yok, bu haklar size de tanınıyor.

Pro Basketball Manager 2026 Nasıl Bir Oyun?

Pro Basketball Manager 2026, menajerlik oyunları arasında yer alıyor. Oyunda bir basketbol takımını yönetiyorsunuz ama oyuncuları kontrol etme gibi bir durum söz konusu değil. Siz sadece karar veriyorsunuz. Nihai amacınız, takımınızı başarıya ulaştırıp kupa kazanmak. Bunun için transferlere, genç oyuncu yetiştirmeye odaklanmanız gerekiyor.

Pro Basketball Manager 2026'nın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: x64 mimarisi (SSE2 desteğiyle) veya Arm64 mimarisi

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: DX10, DX11, DX12 veya Vulkan uyumlu ekran kartı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Moon Mystery Nasıl Bir Oyun?

Uzay oyunları arasında konumlanan Moon Mystery'de bir astronotu yönetiyoruz. Gelgelelim, Ay'da iletişimimiz kesiliyor. Bunun üzerine bizi oldukça zorlu bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyunda çeşitli bulmacalar çözüyor, yeni yerler keşfediyoruz. Bu arada oyunun atmosferinin biraz gergin hissettirdiğini de not düşelim.

Moon Mystery'nin Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD RX 570

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Nordic Storm Solitaire 2026 Nasıl Bir Oyun?

Kart oyunları arasında yer alan Nordic Storm Solitaire, tema olarak İskandinav mitolojisine odaklanıyor. Bu strateji oyununda kartlarla doğru hamlelerde bulunup zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. En önemli amacınız ise Jotun Idyl adlı düşmanı yenmek. Oyunda 130'u aşkın bölüm mevcut. Bölüm geçtikçe hikâye de ilerlemeye devam ediyor. Tabii, bazı bölümler epey uğraştırıyor.

Nordic Storm Solitaire'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

İşlemci: 1.0 GHz hızında çalışan bir işlemci

RAM: 128 MB

Ekran Kartı: 128 MB

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 180 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Amazon'un bu hafta ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar arasında Pro Basketball Manager 2026'yı görmek, beni oldukça mutlu etti. 2025'in sonlarında görmüş ve biraz denemiştim. Basketbolla yakından ilgilenen birisi olarak oyunu oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Benzer şekilde Moon Mystery de bir uzay meraklısı olarak oldukça dikkatimi çeken yapımlardandı. Siz de eğer benim gibi bu tür yapımlara ilgi duyuyorsanız ikisini de deneyebilirsiniz. Boş vaktinizi değerlendirecek, refleks gerektirmeyen ve sakin bir şeyler arıyorsanız da Nordic Storm Solitaire'ı deneyebilirsiniz.