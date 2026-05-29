Türkçe Destekli James Bond Oyunu Satış Rekoru Kırdı!

IO Interactive tarafından piyasaya sürülen ve uzun bir süredir merakla beklenen yeni casusluk-aksiyon macera oyunu 007 First Light ilk için ilk satış rakamları açıklandı. Firma trafından paylaşılan bilgilere göre oyun, ilk iki günde resmen büyük ilgiyle karşılandı. İşte ayrıntılar...

007 First Light Kaç Kopya Sattı?

PC ve konsol platformlarında satılan 007 First Light, ön sipariş veren oyuncular için 26 Mayıs’ta erken erişime açıldı. Oyunun genel çıkışı ise 27 Mayıs’ta gerçekleşti. Böylece ön sipariş sahipleri oyunu bir gün erken oynama fırsatı yakaladı. IO Interactive ise oyunun genel çıkıştan sonra ilk 24 saatte 1.5 milyondan fazla kopya sattığını resmen açıkladı.

1.5 million copies sold!



Thank you for showing up to the launch of 007 First Light, for your overwhelming enthusiasm and for sharing your experience with the game.



Play our re-imagined James Bond origin story today and #EarnTheNumber. Available now.https://t.co/St9989ZtWx… pic.twitter.com/jyncC0LEkV — 007 First Light (@007GameIOI) May 28, 2026

Ancak bu açıklama hem erken erişim sürecinin hem de 27 Mayıs’taki genel çıkışın ardından yapıldı. Dolayısıyla "ilk 24 saat" ifadesi kullanılsa da paylaşılan satış rakamı aslında yaklaşık iki günlük satış performansını temsil ediyor.

007 First Light Neden Büyük İlgi Görüyor?

007 First Light’ın güçlü bir başlangıç yapmasının arkasında birkaç sebep var. IO Interactive, yıllardır Hitman serisiyle özdeşleşmiş bir stüdyo olarak biliniyor. 007 First Light ise hem kurgusal bir gizli ajan olan James Bond'u kullanması hem de deneyimli bir firma tarafından geliştirilmesi sayesinde büyük ilgi çekiyor.

Oyunda aksiyon ve gizlilik unsurlarının olması gerektiği gibi ve abartısız şekilde sunulması da oyuncular tarafından övgüyle karşılanıyor. Bunun yanında eleştirmen puanlarının yüksek olması da yapımın popülerliğini artıran önemli etkenlerden biri oldu. 2026’nın en yüksek puan alan oyunları arasında yer alan 007 First Light, şimdiden yılın oyunu adayları arasında gösterilmeye başlandı.

007 First Light Nasıl Bir Oyun?

007 First Light, aksiyon ve gizlilik unsurlarını bir araya getiren üçüncü şahıs bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip oyun, James Bond’un kariyerinin başlangıç dönemine odaklanırken oyunculara genç ve tecrübesiz bir Bond hikâyesi sunuyor. IO Interactive’ın Hitman serisinden gelen deneyimi, oyunun oynanış yapısında da kendini gösteriyor.

Mesela bazı görevler tamamen aksiyona odaklanırken, bazı görevlerde gizlilik ile birlikte ilerleme gerekiyor. Ayrıca oyuncular isterlerse doğrudan çatışmaya girerek ilerleyebiliyor, isterlerse düşmanları sessiz şekilde etkisiz hale getirerek görevleri tamamlayabiliyor.

Editörün Yorumu

007 First Light’ın kısa sürede bu kadar büyük ilgiyle karşılanması gerçekten dikkat çekici. Oyunu henüz oynamadım ancak şimdiye kadar sosyal medyada oyunla ilgili birçok oynanış videosu gördüm. Yapımın görsel kalite ile atmosfer açısından oldukça etkileyici göründüğünü söylemem gerekiyor. Özellikle James Bond havasını başarılı şekilde yansıttığını düşünüyorum. Bu nedenle ben de ilk fırsatta oyunu denemeyi düşünüyorum.