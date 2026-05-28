Realme'nin Bütçe Dostu Android Telefonu Yolda! İşlemcisi Belli Oldu

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Realme P4R 5G'nin işlemcisi belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca AMOLED ekran ile birlikte gelecek.

Realme P4R 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4R 5G'nin İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Bütçe Dostu Android telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400 işlemcisinin Realme P4 5G, Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de yer aldığını belirtelim. İşlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

Realme P4R 5G'nin Ekranı Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,7 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. P4R 5G ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme P4 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Realme P4R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4R 5G'nin 2026 yılının haziran ayının ilk haftasında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Realme P4 5G, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Realme P4R 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4R 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P4 5G satılmıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme P4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

P4R 5G'nin 313 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 365 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 27 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme P4R 5G'nin bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada AMOLED ekran, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.