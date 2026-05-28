Çok Severek Oynayacağınız Drift Oyunu Ücretsiz! Hızlı Olun

Drift sevenlerin oynamaktan keyif alacağı bir oyun, Steam'de sınırlı bir süreliğine bedava dağıtılıyor. RewindApp tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu eğlenceli yapıma sahip olmak için biraz hızlı davranmak gerekiyor. Öyle ki bu oyun kısa bir sürenin ardından yeniden ücretli hâle gelecek.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Drift86 ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 1.49 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 68,40 TL'ye denk geliyor. Elbette ki çok yüksek bir fiyat olduğu söylenemez ancak oyunlara para harcamaya sıcak bakan biri değilseniz bu fırsatı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu arada kampanyanın sadece 3 Haziran 2026 saat 19.00'a kadar geçerli olduğunu, belirtilen tarihten sonra oyunun yeniden ücretli hâle geleceğini belirtelim.

Drift86 Nasıl Bir Oyun?

Araba oyunları arasında konumlanan Drift86, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere mümkün olduğunca uzun ve kusursuz driftler ile yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Aracın kontrolünü kaybetmeden kaydırarak oldukça eğlenceli vakit geçirme olanağı elde ediyorsunuz. Refleksin ön planda olduğu bu yapımda araç kontrolünün kritik öneme sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Çok oyunculu desteğine de sahip olan oyunda 30'dan fazla harita bulunuyor. Bununla birlikte 40'ı aşkın araba bulunuyor. Geliştirici gerçekçi bir simülasyon oyunu yerine daha çok eğlence tarafına odaklandığı için gerçekçi bir yapım beklememek gerekiyor. Bunun yerine daha çok oyunun sunduğu o keyifli sürüş deneyimi ile ilgilenmek gerekiyor.

Drift86'yı Kimler Severek Oynar?

Drift86, dilediğiniz gibi drift yapabileceğiniz, diğer oyunularla rekabet edebileceğiniz oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız sevebileceğiniz bir yapım. Çok oyunculu mod sayesinde yeteneklerinizi sergileyerek diğer oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Ayrıca çok çeşitli harita ve arabalar da sıkılmanızı önlüyor. Bu tür oynanış sunan oyunlara ilginiz varsa Drift86'yı da mutlaka denemelisiniz.

Drift86'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11

Windows 7 / 8 / 10 / 11 İşlemci: 2 GHz Intel Pentium 4 / AMD Athlon ya da eş değeri

2 GHz Intel Pentium 4 / AMD Athlon ya da eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Drift86'nın yorucu bir günün ardından ekran karşısına geçip oynanabilecek bir yapım olduğunu düşünüyorum. Oyunda çalan müzikler sizi oyuna çekmeyi başarıyor. Grafik açısından çok gelişmiş olduğu söylenemez fakat geliştiricilerin amacının gerçekçi simülasyon sunmak olmadığını, daha çok eğlence odaklı olduğunu göz önüne alırsak bunun çok da bir önemi olmadığını söyleyebilirim. Hiçbir şekilde harcama yapmadan eğlenmek isteyenler için ideal seçenek olacaktır.