OpenAI Bu Defa Robotik Donanım Alanında Adım Atıyor

Bugüne kadar bulut tabanlı yapay zeka modelleriyle tanınmış olan OpenAI, ilk kez robotik donanım pozisyonları için işe alım yapmaya başladı.

OpenAI'ın teknik kadrosundan ve daha önce Meta'nın AR gözlükleri ekibinin başında olan Caitlin Kalinowski, gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu:

Robotik ve tüketici donanımı alanında liderlik yapmak üzere OpenAI'a katıldığım için heyecanlıyım. Ekibimiz robotik dünyasında yeni bir çağ başlatmak için hazır.

OpenAI daha önce Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ile donanım üzerine çalışmış ve humanoid robotlar geliştiren Figure adlı robotik girişimiyle modellerini paylaşmıştı.

AI Fiziksel Dünyayla Uyumlu Hale Geliyor

Açıklamaya göre OpenAI'ın robotik ekibi, genel amaçlı robotik çözümler geliştirmeyi ve gerçek dünya koşullarında AG, yani genel yapay zeka seviyesinde zekaya ulaşmayı hedefliyor.

Şirket, en ileri donanım ve yazılımı bir araya getirerek robotik tasarımında yenilikçi form faktörleri keşfetmek niyetinde.

Kalinowski, bu yeni girişimlerin donanım ve yapay zekayı fiziksel dünyadaki kısıtlamalarla uyumlu hale getirmek için tasarlandığının altını çizdi. Bu, şirketin kendi robotik departmanını oluşturmak için yaptığı en ciddi yatırımı olarak kayıtlara geçecek.

Yeni Ortaklıklar Kapıda

Elbette böyle bir yatırım için destekçilere ihtiyaç var. Bu durum OpenAI için yeni bir zorluk değil. Şirket, Microsoft'tan yatırım alırken aynı zamanda onlarla yapay zeka rekabeti içinde. Bir yandan da Figure gibi ortaklarıyla rekabet edecek.

Yani ortaklıklar aynı zamanda daha geniş bir rekabetin kapısını açıyor diyebiliriz. Sizce OpenAI bu kanatta başarılı olacak mı? Yorumlarda buluşalım.