ChatGPT'nin Sahibinden TikTok'a Rakip! Ama Video Yüklemek Yasak

Teknoloji dünyasında akıllı telefonlardan elektronik ev aletlerine, hatta otomotive kadar şirketlerin ana alanlarının dışına çıkarak farklı sektörlere adım attıklarına sıkça şahit oluyoruz. Şimdi benzer bir hamle de OpenAI’den geldi. ChatGPT’nin arkasındaki isim, TikTok’a rakip olacak bir sosyal medya uygulamasını kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

OpenAI'dan Kısa Video Uygulaması Geliyor

Söylentilere göre yapay zekâ devi OpenAI, dikey video akışı temelli bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalışıyor. Bildiğiniz üzere TikTok’ta videolar kullanıcılar tarafından yükleniyor. Bu durumda mantıken bir video yüklenmemiş olsa platform bomboş olacak. OpenAI’ın uygulamasında ise kullanıcılar doğrudan içerik yükleyemeyecek.

Kaynağa göre kullanıcılar, OpenAI’ın yeni video modeli Sora 2 ile yapay zekâ tarafından oluşturulan videolar üretecek ve paylaşacak. Yani telefon galerisinden fotoğraf veya video ekleme seçeneği bulunmayacak. Uygulamada paylaşılabilecek videoların süresi ise 10 saniye ile sınırlı olacak. Fakat ilerleyen dönemlerde bu sürenin uzaması muhtemel. Zira TikTok da ilk başta 15 saniye ile başlamış, sonradan 10 dakikaya kadar çıkmıştı.

Ayrıca kullanıcılar, Sora 2 ile videolarında kendi yüzlerini kullanabilecek. Diğer kullanıcılar da bu yüzleri videolarında kullanabilecek, fakat güvenlik için yüzü kullanılan kişiye her zaman bildirim gönderilecek. Elbette kalbinde yapay zekanın olduğu bir platformda bazı riskler de var. Örneğin siyasetçi veya ünlülerin yüzleri izinsiz kullanılabilir. Gelen bilgilere göre OpenAI, telif hakkı kısıtlamalarıyla bazı videoların üretilmesini engellemeyi planlıyor.

OpenAI’ın bu kısa video temelli sosyal medya uygulamasını ne zaman duyuracağı henüz bilinmiyor. Hatta platformun yayınlanıp yayınlanmayacağı bile kesin değil. Şimdilik tüm bilgiler iddialardan ibaret. Gözler ise şirkette.

