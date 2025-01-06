Ev İşleri Tarih Oluyor: OpenDroids'in R2D3 Robotu CES 2025'te Sahnede

Geçtiğimiz seneki CES etkinliğinde pek çok yeni proje ve teknoloji görücüye çıkmıştı. Bu sene de etkinlikle renkli sahnelere şahit olacağımız kesin. Çünkü CES 2025'te yeni bir robot sahneye çıkıyor: OpenDroids’in R2D3 robotu!

OpenDroids’in kurucularından Jack Jay, yeni robotlarından övgüyle söz ediyor. İlk model R1D1’den çok daha ileri bir seviyede olan ikinci versiyon çamaşır katlamaktan bulaşık yıkamaya kadar pek çok işi yapabiliyor. Üstelik kendi kendine şarj olma yeteneği, gerçek zamanlı derinlik algılama sistemi ve inanılmaz çevik hareket kabiliyetiyle de dikkat çekiyor.

Rehabitasyon Merkezlerinde De Kullanılıyor

Şimdilik R2D3, rehabilitasyon merkezlerinde çalışanlara tekrarlayan işlerde yardım ediyor. Ayrıca, restoran mutfakları gibi alanlarda iş gücünü hafifletmek için de kullanılabilirliği test ediliyor.

Açıkçası bu robot sadece evlerde değil, profesyonel ortamlarda da farkını ortaya koyacak.

R2D3 Robotu Kaç Dolar?

Tabii ki böyle bir teknolojiye sahip olmak kolay değil. OpenDroids, R2D3’ün fiyatını yaklaşık 60.000 dolar olarak açıkladı. İlk modelin fiyatı 18.500 dolar civarındaydı.

Sizce bu teknolojiyle birlikte ev işleri tarihe mi karışacak, yoksa bu robot fiyatından ötürü sadece hayallerimizde mi kalacak? Yorumlarda buluşalım!