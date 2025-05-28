İnternet Tarayıcısı Deneyimini Tamamen Değiştirecek Özellik

Opera, uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli "agentic" tarayıcı konseptini, yepyeni bir isimle hayata geçiriyor. Opera Neon adıyla tanıyacağımız bu sistemde mesele sadece sayfa görüntülemek değil, aynı zamanda internet tarayıcısından dijital bir asistan oluşturmak.

Bu konsept aslında on yıl önce benzer bir isimle sunulmuştu. Ancak o versiyon, bir konsept olmaktan öteye geçemedi. Şimdi ise yapay zekanın gücüyle yeniden harmanlanmış bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Opera Neon: İşlerinizi Sizin İçin Halleden İnternet Tarayıcısı

Opera Neon'un "Sohbet", "Oluştur" ve "Yap" şeklinde üç ayrı yeteneği bulunuyor. Tarayıcı deneyiminizi tamamen değiştirecek olan bu özellikler, genel anlamda sizin için internetteki işlerinizi üstleniyor.

Örneğin "Yap" aracı sayesinde, bir web ssayfasına girdiğinizde, içeriği metinsel olarak anlayabiliyor. Bir form doldurmak istiyorsunuz diyelim; sizin için dolduruyor. Alışveriş ve rezervazyon yapmak gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyor.

"Sohbet" özelliği ise, adından da anlaşılacağı üzere konuşabileceğiniz bir ajan. İster sohbet ediyorsunuz, ister yine sohbet aracılığıyla web'de arama yapıyorsunuz. Ayrıca geçmişte ziyaret ettiğiniz siteler hakkında da size bilgi verebiliyor ve her türlü sorunuzu yanıtlıyor.

Tüm Yapay Zeka Modellerini Karıştırıp Kullanıyor

"Oluştur" özelliği ise Neon'un kalbini oluşturuyor. Bunu bir nevi ChatGPT, Gemini tarzı çalışan ancak bu saydığımız dil modelleriyle birlikte diğer modelleri de harmanlayarak verdiğiniz görevleri yerine getiriyor.

Opera, bu özelliği sırf bu yüzden "orkestra şefi" olarak adlandırmış. Sisteme bir görev verdiğinizde farklı yapay zeka ajanlarını toplayıp, isteğinizi gerçekleştiriyor.

Opera Neon, ilk etapta herkesin kullanımına açılacak bir proje değil. Ancak deneyimleyenlerden biri olmak istiyorsanız bekleme listesine adınızı yazdırabiliyorsunuz.