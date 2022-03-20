Android cep telefonu kullanıcılarının en iyi internet deneyimini yaşamaları için geliştirilmiş olan Opera Mini web tarayıcısının en yeni sürümü.

Yeşim Halıcı - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en başarılı web tarayıcılarından bir tanesi olan Opera Mini ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Önce bilgisayar platformunda, daha sonra da mobil platformda karşımıza çıkan başarılı web tarayıcısı günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Aldığı her güncelleme ile daha kararlı bir hale gelen uygulama, ücretsiz kullanımına ek olarak VPN desteği sayesinde kullanıcılara sınırsız bir web erişimi sunuyor. Android ve iOS platformunda milyonlarca kez indirilen başarılı uygulama, aldığı güncellemeler ile daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Opera Mini APK Özellikleri

Ücretsiz VPN,

Düzenli güncellemeler,

Basit arayüzler,

Zengin özellikler,

Android ve iOS sürüm,

Opera Mini 6 Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Ekran kalitesi ve hız anlamında geliştirmeler içeren yeni sürüm internette keyifle gezmenizi sağlayacak.

Şık bir tasarımla zoom, scroll, parlaklık anlamında önemli geliştirmeler içeren Opera Mini 6 cep telefonunuzda bilgisayar kalitesinde web deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Etkili ve kolay bir navigasyon amacıyla tasarlanan tarayıcı hem dokunmatik hem de klavyeli modellerle tam uyum sağlıyor. Eskisine göre hızlanan Opera Mini sayesinde internet deneyimi hiç olmadığı kadar hızlanacak. Sekmelerle birden çok web sitesinde işlem yapılabilecek.

Tüm bunlar dışında Opera Mini 6 pratik indirme yöneticisi, yer imlerine kolay ulaşım sağlayan menüsüyle mobil cihazlarda ihiyaç duyulan eksiklikleri gideriyor.

Opera Mini APK İndir

Yıllardır kullanılan Opera Mini mobil ve bilgisayar platformunda milyonlarca kez indirildi ve kullanıldı. Günümüzün en az RAM tüketen web tarayıcısı olan Opera Mini Türkçe dil desteği ile birlikte ülkemizde de titizlikle kullanılıyor.