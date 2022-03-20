Opera Mini
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 236,014
- Üretici Opera Software
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Android cep telefonu kullanıcılarının en iyi internet deneyimini yaşamaları için geliştirilmiş olan Opera Mini web tarayıcısının en yeni sürümü.
Günümüzün en başarılı web tarayıcılarından bir tanesi olan Opera Mini ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Önce bilgisayar platformunda, daha sonra da mobil platformda karşımıza çıkan başarılı web tarayıcısı günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Aldığı her güncelleme ile daha kararlı bir hale gelen uygulama, ücretsiz kullanımına ek olarak VPN desteği sayesinde kullanıcılara sınırsız bir web erişimi sunuyor. Android ve iOS platformunda milyonlarca kez indirilen başarılı uygulama, aldığı güncellemeler ile daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.
Opera Mini APK Özellikleri
- Ücretsiz VPN,
- Düzenli güncellemeler,
- Basit arayüzler,
- Zengin özellikler,
- Android ve iOS sürüm,
Opera Mini 6 Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Ekran kalitesi ve hız anlamında geliştirmeler içeren yeni sürüm internette keyifle gezmenizi sağlayacak.
Şık bir tasarımla zoom, scroll, parlaklık anlamında önemli geliştirmeler içeren Opera Mini 6 cep telefonunuzda bilgisayar kalitesinde web deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Etkili ve kolay bir navigasyon amacıyla tasarlanan tarayıcı hem dokunmatik hem de klavyeli modellerle tam uyum sağlıyor. Eskisine göre hızlanan Opera Mini sayesinde internet deneyimi hiç olmadığı kadar hızlanacak. Sekmelerle birden çok web sitesinde işlem yapılabilecek.
Tüm bunlar dışında Opera Mini 6 pratik indirme yöneticisi, yer imlerine kolay ulaşım sağlayan menüsüyle mobil cihazlarda ihiyaç duyulan eksiklikleri gideriyor.
Opera Mini APK İndir
Yıllardır kullanılan Opera Mini mobil ve bilgisayar platformunda milyonlarca kez indirildi ve kullanıldı. Günümüzün en az RAM tüketen web tarayıcısı olan Opera Mini Türkçe dil desteği ile birlikte ülkemizde de titizlikle kullanılıyor.
Opera Mini
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,546
- DOSYA BOYUTU 11.90 MB
- Üretici Opera Software
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Opera Mini, internette hızlı bir şekilde gezinmenize imkan tanıyan veri tasarruf modları içeren popüler bir web tarayıcısıdır.
Opera Mini, verileri %90’a kadar sıkıştırabilen ve düşük hızda internet bağlantısında dahi süper hızlı bir şekilde web sayfalarını gezmenize imkan tanıyan popüler bir web tarayıcısıdır.
iPhone, iPad ve iPod Touch’ınızda kullanabileceğiniz en hızlı web tarayıcılarından biri olan Opera Mini, hücresel bağlantıyı tercih eden kullanıcıların favori web sitelerini rahatça gezinebilmelerine izin veren üç farklı veri sıkıştırma modu içeriyor. Opera Mini modda web sitelerindeki görsel ve metinler sıkıştırılarak %90’a kadar veri tasarrufu sağlanıyor. İnternet bağlantınızın yavaş olduğu zaman tercih edeceğiniz Opera Turbo modda daha az veri sıkıştırma uygulanıyor. Standart modda ise sıkıştırma işlemi uygulanmıyor.
Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin güvenini kazanan Opera Mini’nin öne çıkan özellikleri ise;
- %90’a kadar veri tasarrufu: Opera Mini’nin veri tasarruf modları düşük bağlantılarda sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlar.
- Favoriler: Opera Mini’yi ilk açtığınızda her gün en sık girdiğiniz web siteleri en güncel şekilde sizi karşılar. Tek dokunuşla favori sitelerinize erişebilirsiniz.
- Keşfetme: Opera Mini’nin Keşfet özelliği ilginizi çeken konularda içerik hazırlayan web sitesi ve bloglarına kolaylıkla erişmenizi sağlar.
- Kişiselleştirme: Tamamen yenilenmiş arayüze uygun yeni temalar arasından dilediğinizi seçin.
- Kolay gezinme: Sekme galerisi sayesinde sekmeleri bulmak, açmak ve kapatmak oldukça basit. Basit bir parmak hareketinizle sayfalar arasında kolayca geçiş yapın.
- Güvenlik: Gizli sekmeleri kullanarak internette izinizi belli etmeden gezinebilirsiniz. Bu modda iken gezdiğiniz web sitelerinin kaydı tutulmadığından geçmiş ve şifreleriniz de kaydedebilmez.
- Karekod: Hemen her web sitesinde gördüğünüz OR code Türkçe adıyla karekodları okutmak için ek bir uygulama yüklemeniz gerekmez. Opera Mini’nin dahili karekodunu kullanabilrsiniz.
8.0.0 sürüm yenilikleri:
- Tamamen yenilenmiş arayüz
- Yeni veri sıkıştırma modları
- Yepyeni temalar
- Karekod okuyucu
- Keşfet
Opera Mini
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,232
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Opera Software
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Opera Mini, Windows Phone telefonunuzda kullanabileceğiniz en hızlı web tarayıcısıdır.
Opera Mini, Windows Phone 8 ve üzeri işletim sistemi yüklü telefonunuzda kullanabileceğiniz en hızlı ve modern görünüme sahip web tarayıcısıdır. Ücretsiz, güvenli ve kişiselleştirilebilir olması ile öne çıkan tarayıcı şu anda beta aşamasında olmasına rağmen bir takım eksiklikler içerse de bu haliyle bile bu platformda yer alan birçok tarayıcıdan öne çıkmakta.
Dünya çapında 250 milyondan fazla kullanıcının tercih ettiği Opera Mini’nin Windows Phone sürümü, internet tarayıcısında kalite ve tasarıma önem verenler hitap ediyor. Çok sayıda görselin yer aldığı web sayfalarında dahi maksimum hızda gezinmenizi, veri sıkıştırması sayesinde web sayfalarının boyutunu oranında küçülterek daha hızlı ve daha hesaplı gezinmenizi sağlar. Büyük simgelerle süslenmiş arayüz üzerinden dilediğiniz web sayfasına rahatlıkla erişebilir, sayfalar arasında hızlıca geçiş yapabilir, beğendiğiniz web sitelerini anında paylaşabilirsiniz.
Opera’nın güvenlik ve veri gizliliğine odaklandığı web tarayıcısı Opera Mini’nin öne çıkan özellikleri:
- Tüm favori web sitelerinize tarayıcının ana ekranından ulaşabilir, buraya dilediğiniz kadar site ekleyebilirsiniz.
- Aynı anda birden fazla web sayfasına göz atabilir, bu esnada sayfalar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.
- İstediğiniz sayfayı sonradan okumak üzere kaydedebilir, internet bağlantınızın olmadığı vakit kaydettiğiniz sayfalara ulaşabilirsiniz.
- Tek dokunuşla aradığınız metnin web sayfasında yer alıp almadığını bulabilirsiniz.
Opera Mini
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 51,541
- Üretici Opera Software
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BlackBerry kullanıcıları için daha kaliteli ve daha hızlı bir internet deneyimi Opera Mini 6 ile geliyor.
Opera Mini 6 BlackBerry kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Ekran kalitesi ve hız anlamında geliştirmeler içeren yeni sürüm internette keyifle gezmenizi sağlayacak.
Şık bir tasarımla zoom, scroll, parlaklık anlamında önemli geliştirmeler içeren Opera Mini 6 cep telefonunuzda bilgisayar kalitesinde web deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Etkili ve kolay bir navigasyon amacıyla tasarlanan tarayıcı hem dokunmatik hem de klavyeli modellerle tam uyum sağlıyor. Eskisine göre hızlanan Opera Mini sayesinde internet deneyimi hiç olmadığı kadar hızlanacak. Sekmelerle birden çok web sitesinde işlem yapılabilecek.
Tüm bunlar dışında Opera Mini 6 pratik indirme yöneticisi, yer imlerine kolay ulaşımsağlayan menüsüyle mobil cihazlarda ihiyaç duyulan eksiklikleri gideriyor.
Önemli! Yönlendirileceğiniz sayfada BlackBerry cihazınızı seçerek en güncel sürümü indirebilirsiniz.
Opera Mini
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,016,610
- DOSYA BOYUTU 0.30 MB
- Üretici Opera Software
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Cep telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi internet tarayıcısı olan Opera Mini'nin yeni özellikler ile donatılmış en yeni versiyonu.
Cep telefonunuzdan internete girmek için kullanabileceğiniz en iyi internet tarayıcılarından olan Opera Mini'nin yeni versiyonu karşınızda. İnternet tarayıcıları alanında dünya çapındaki en popüler markalardan birisi olan Opera'nın cep telefonları için geliştirmiş olduğu bu tarayıcısı da içerdiği teknoloji ve yenilikler sayesinde popülerliğini oldukça fazla hakediyor. Önceki versiyonlarından kat ve kat daha hızlı çalışan bu sürüm sayesinde artık internet sayfalarına erişiminiz çok daha kolay.
Özellikleri:
- Arama teknolojiler geliştirilmiş bu sayede bir sayfada istediğiniz bölümü metin arama sistemi sayesinde çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
- Download ve upload özelliği de olan bu internet tarayıcısı sayesinde cep telefonunuza uyumlu olan herşeyi indirebileceksiniz.
- Yer imlerini bilgisayarınız ile senkronize edebilmenize olanak tanır.
- Bölge seçimi özelliklerini sunan internet siteleri için de uyumludur.
- Sayfa kaydırma özellikleri de oldukça gelişmiştir. Aşağı-yukarı-sağa-sola kaydırmalar için numaraları kullanabilmenize olanak tanır.
- Web tasarımcıları için CSS desteği de sunmaktadır.
- Daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı performans
Önemli! İndirdiğiniz kurulum dosyasını java destekli mobil cihazınıza transfer ederek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.