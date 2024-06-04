Opera Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilik: Sekme Emojileri Geldi!

Günümüzde birbirinden farklı birçok tarayıcı mevcut ve her kullanıcı kendi kullanım alışkanlıklarına göre farklı tarayıcılar kullanıyor. Opera özellikle yenilik anlamında diğer tarayıcılardan çoğu zaman sıyrılmayı başardı ve şimdi tarayıcıya gelecek olan yeni özellik kullanıcıların daha da ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Opera'ya gelen olan yeni güncellemeyle birlikte sekmelerin her birine emoji atamak mümkün olacak. Kullanıcılar tarayıcısını güncelleyerek bu yeni özelliği kullanmaya başlayabilecekler.

Sekme Emojileri Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

Sekmelere emoji atayabilmek eğlenceli olduğu kadar, her şeyi düzenli tutmayı ve daha önemli olan sekmelere öncelik vermeyi kolaylaştırıyor. Sekme Emojileri olarak adlandırılan özellik, sekmelerinizi öne çıkaracak ve görsel olarak daha anlaşılır hâle getirecek.

"Emojilerin olmadığı bir dünya çok üzücü olurdu, öyle ki bunu düşünmek bile istemiyoruz. Bu nedenle yeni güncellemeyle birlikte Sekme Emojileri'ni yarattık. Bu özellik Opera kullanıcılarının sekmelerini bir gülen surat, bir hayvan, bir meyve, bir sebze veya seçtikleri binden fazla emojiden herhangi biriyle süsleyerek doğrudan eğlence ve düzen katmalarına olanak tanıyacak."

Diler eğlence için diler yeni bir düzen anlayışı oluşturmak için olsun, artık herhangi bir sekmenin üzerine gelerek ve önceden seçilmiş beş emoji ve dahasının bulunduğu menüye erişerek sekmelerinize emoji atayabilirsiniz.

Peki siz Opera'nın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.