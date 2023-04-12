Opera'nın VPN Hizmeti Artık iOS'ta da Kullanılabilir!

Erken erişim programının ardından Opera, ücretsiz VPN'ini artık iOS kullanıcılarına da sunuyor. Hizmet doğrudan iPhone/iPad tarayıcısında mevcut ve bu, Opera'yı tüm platformlarda ücretsiz VPN sağlayan ilk şirket yapıyor.

Opera haberi bir basın açıklamasıyla paylaştı:

"VPN hizmetinin iOS'a eklenmesiyle Opera, her platformda yerleşik, ücretsiz bir VPN sunan ilk tarayıcı şirketi oldu. Opera'nın VPN hizmeti abonelik, hesap açma ve ek uzantı gerektirmiyor. Opera Tarayıcı VPN trafiğinin şifrelenmesini ve IP adresinin gizli kalmasını sağladığı için kullanıcıların huzur içinde gezinmek için ana menüdeki bir anahtarı değiştirmeleri yeterli."

iOS'ta Opera VPN Nasıl Açılır?

VPN'i bulmak ya da cihazınızda mevcut olup olmadığını görmek için iOS'ta Opera'nın sağ alt köşesindeki üç çizgiye tıklayın. Ardından Ayarlar'ı seçin ve en üstte VPN'i göreceksiniz.

Oturum açma, abonelik veya uzantı gerektirmeden VPN kullanmanın avantajlarının yanı sıra Opera, VPN'inin kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için kayıt tutmayan bir hizmet olduğunu söylüyor. Opera ayrıca bu özelliğin dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulmasının birkaç hafta alabileceğini belirtiyor.