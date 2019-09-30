Operatörler Ortak Afet Hattı Kuracaklar!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen 5,8 şiddetindeki deprem operatörlerin çuvallamasına neden olmuş ve sosyal medyada oldukça büyük tepki toplamıştı. Yeni açıklamalara göre üç operatör, bunun önüne geçmek için yeni çalışmalar yapacak.

"Kapasite Yetersiz"

İstanbul'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar birbirleri ile iletişim kurmakta güçlük çekmiş ve hatta yalnızca İstanbul değil, ülke genelinde büyük sorunlar yaşanmıştı. Turkcell ve Vodafone tarafında durumlar biraz daha hafifken, Türk Telekom müşterileri uzun bir süre erişim kaybı yaşamıştı. Daha sonra durumu toparlamak için kullanıcılara özür mahiyetinde ücretsiz internet vereceğini açıklayan şirket, yine de eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.

Yaşananların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konu ile ilgili alınan bazı kararları da paylaştı.

Normal bir süreçte yaklaşık 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatlarda deprem sonrasında bu yoğunluğun 160 milyonun üstüne çıktığını belirten Oktay, mevcut altyapıların bu durumu kaldıramadığını belirtti. Şu an üç operatörün toplam kapasitesinin 118 milyon kişi olduğunu belirten Oktay, yapılacak iş birliği ile birlikte altı ay içerisinde bu kapasitenin 175 milyona çıkarılacağını söyledi.

Ortak Afet Hattı Gelecek

Afet durumlarında kullanılacak bir hattın hayata geçirileceğini de ekleyen Oktay, üç operatörün ortaklaşa bir hat kuracağını söyledi. Ayrıca yapılan açıklamaya göre bu hat için fazla beklememize de gerek yok. Oktay'ın açıklamalarına göre ortak afet hattı üç ay içerisinde hazır bir konuma gelecek ve ücretsiz olacak.