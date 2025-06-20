7 Bin TL'lik Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve 6000 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu A5i serisini tanıtan OPPO, yeni bir telefon satışa sundu. Uygun fiyat etiketine sahip A5 5G devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO A5 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO A5 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 194 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 12F'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

128 GB depolama alanına sahip telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Android 15 tabanlı Color OS 15 ile birlikte gelen telefonda 6000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip monokrom kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

OPPO A5 5G'de IP65 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip telefon 165,71 x 76,24 x 7,99 mm boyutlarında.

OPPO A5 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

OPPO A5 5G için 15.499 Hindistan rupisi başlangıç fiyatı belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 7 bin TL, vergili fiyatı ise 14 bin 400 TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata sahip olacağı henüz resmî olarak açıklanmadı.