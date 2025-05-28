OPPO'dan Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 6.000 mAh Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu OPPO A5 Pro modelini tanıtan OPPO yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. OPPO A5m olarak isimlendirilen yeni telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa batarya kapasitesi ile gelecek.

OPPO A5m Özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip A5m, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. 193 gram ağırlığındaki telefon 165,71 x 76,24 x 7,99 mm boyutlarında olacak.

Android 15 ile bilrikte gelecek telefon gücünü Snapdragon 6s Gen 1 işlemcisinden alacak. Bu işlemci dört adet 2.1 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

8 GB RAM'e sahip telefonda 256 GB depolama alanı yer alacak. Telefon 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. USB-C portuna ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip cihazın yan tarafında parmak izi sensörü yer alacak.

A5m modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve NFC teknolojilerini destekleyen telefonda IP65 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OPPO A5m Fiyatı

OPPO A5m modelinin 899 Polonya Zlotisi (9.375 TL) fiyat etikine sahip olacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.