OPPO'dan Aşırı Ucuz Telefon! 6.000 mAh Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip!

Geçtiğimiz yıl bütçe dostu OPPO A3x modelini tanıtan OPPO, kısa süre önce OPPO A5x 5G modelini duyurdu. Uygun fiyat etiketine sahip olan A5x 5G yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

OPPO A5x 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip A5x 5G modeli, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 1000 nite kadar parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 193 gram ağırlığındaki telefon 165,71 x 76,24 x 7,99 mm boyutlarında.

Telefon MediaTek Dimensity 6300 gücünü işlemcisnden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

4 GB LPDDR4X RAM'e sahip telefonda 128 GB UFS 2.2 depolama alanı mevcut. A5x 5G modelinde çift SIM ve microSD desteği de yer alıyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon, IP65 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO A5x 5G Fiyatı

OPPO A5x 5G isimli akıllı telefon modeli için 13.999 Hindistan rupisi (6.407 TL) fiyat etiketi belirlendi.