OPPO'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

OPPO çok yakında yeni bir akıllı telefon tanıtacak. A6i+ olarak isimlendirilen akıllı telefonun tanıtım tarihi açıklandı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon iki farklı renk seçeneği sunacka.

OPPO A6i+ Tanıtım Tarihi

OPPO'nun yeni telefonuna dair bir görsel paylaşıldı. Bununla beraber telefonun hem renk seçenekleri hem tasarımı hem de tanıtım tarihi belli oldu. OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli A6i+, 2 Şubat 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

OPPO A6i+'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları, sol tarafında ise SIM kart yuvası yer alacak.

Bütçe dostu telefonu, beyaz ve kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. OPPO A6'da pembe, beyaz ve yeşil renk seçenekleri tercih edilmişti. A6i+'ın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. A6'da Mediatek Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. Yeni modelde de MediaTek işlemcisi görebiliriz.

OPPO A6i+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO A6 5G için 17.999 rupi (8.533 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun da 18 bin rupi civarı bir fiyata sahip olması bekleniyor. Fiyat ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle akıllı telefonun farklı fiyat etiektiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.