Samsung'un Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Tarih Verildi! Yakında Geliyor

Samsung, Galaxy F70e 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy F70e 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı. Uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Telefon ayrıca Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy F70e 5G Tanıtım Tarihi

Samsung Galaxy F70e 5G, 2 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Paylaşılan videoya göre akıllı telefonun arka yüzeyinde dikey konumlanmış bir modül yer alacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera bulunacak. Modülün sağ tarafında bir adet LED flaş yer alacak.

Get ready for clicks that make the haters go quiet. It’s your time to Fame Up with the new #GalaxyF70e 5G.

Stay tuned!



Know more: https://t.co/S3AttyvmAH#FameUpWithGalaxyF70e #Samsung pic.twitter.com/3DKBL4bEEW — Samsung India (@SamsungIndia) January 31, 2026

Samsung Galaxy F70e 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A07 5G'de de aynı işlemci mevcut.

Galaxy F70e 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung Galaxy F17'de 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni akıllı telefonda ise 90Hz veya 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda Mali-G57 ve 4 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy A07 5G'nin RAM tarafında 4 GB ve 6 GB, depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği tercih edilmişti.